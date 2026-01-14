遭求處死刑！尹錫悅「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘 辯護律師聽到打瞌睡

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

南韓前總統尹錫悅遭控內亂首謀罪，昨（13）日深夜在首爾中央地方法院進行最後陳述，堅稱戒嚴是為喚醒國民監督制衡「亡國惡行」，在法庭上怒吼發言長達89分鐘，特檢最終以內亂頭目嫌疑對其求處死刑。對此，法院則宣布，預計將於2月中宣判。

南韓前總統尹錫悅遭控內亂首謀罪，特檢最終以內亂頭目嫌疑對其求處死刑（圖／美聯社）

綜合韓媒報導，法庭激辯從昨日下午持續至今日凌晨，尹錫悅於今日0時11分開始最後陳述，他滿臉漲紅、聲調高昂地宣讀文稿，發言時間長達89分鐘，辯護律師尹甲根甚至被捕捉到忍不住打瞌睡。

廣告 廣告

對於國會遭軍警包圍的指控，尹錫悅辯稱僅投入少數兵力，且部分處於「非武裝狀態」，國會議員也未受到實質阻攔，辯護律師金洪一也主張，尹錫悅僅與前國防部長金龍顯商議戒嚴，不存在組織化叛亂集團。

但特檢團隊求刑時嚴厲指出，這起由公職菁英發動的憲政破壞行徑，其嚴重性應比全斗煥、盧泰愚政權更嚴格懲處，強調尹錫悅在非戰爭、非緊急狀態下違憲動員軍警，對國家安全與人民生存造成根本侵蝕，認為尹錫悅已對國家法律造成嚴重破壞，對他求處死刑。

法院預計2月中旬宣判，但因南韓自1997年起已停止執行死刑，外界普遍認為即便判死，實際執行機率仍極低。

更多FTNN新聞網報導

快訊／尹錫悅戒嚴涉「內亂罪」 南韓檢方向法院求處死刑

濫權干預軍檢？尹錫悅再遭起訴！被控出手改海軍陸戰隊溺亡報告、替高層洗責

血腥鎮壓學運釀1400死！孟加拉前總理哈西娜被判死刑 「缺席審判」掀人權爭議

