遭江祖平指控性侵 三立前副總之子龔益霆被以「這罪名」起訴

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三立電視台前副總之子龔益霆，遭女星江祖平指控涉嫌下藥性侵並偷拍。台北地檢署今天（12日）偵查終結，認定龔益霆涉嫌違反被害人意願發生性行為，依強制性交罪將其起訴；不過，由於龔益霆的手機中沒有發現偷拍影像，且江祖平未就醫驗傷，無法確認是否遭不明藥物迷昏，檢方未依加重強制性交或妨害性隱私等罪名起訴。

C姓女星控遭下藥性侵 憂影像遭雲端備份

事件起於江祖平在2025年9月間自曝，她在同年8月16日深夜參加友人聚會後，因身體不適提前返家，前男友龔益霆一路尾隨至住處。由於她有心臟病宿疾，曾請對方協助拿藥，卻懷疑藥物遭偷換成鎮定劑，服用後陷入昏沉、完全失去反抗能力，醒來後驚覺遭性侵，並懷疑過程遭偷拍、甚至上傳雲端備份。江祖平稱當場就要求龔益霆刪除檔案，對方卻稱有雲端備份，令她擔憂影像外流。

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江祖平因擔憂影像流出，於同年9月11日提告。士林地檢署剪報分案後，因無管轄權移轉台北地檢署，由婦幼專組檢察官劉宇婕指揮台北市婦幼警察隊偵辦，並依涉嫌妨害性自主、妨害性隱私等罪名展開搜索與約談。

龔益霆到案後坦承曾與女方發生性行為，但否認違反對方意願，也否認換藥與偷拍等指控。北檢複訊後諭令龔益霆100萬元交保、限制出境，並查扣手機送鑑識，同時核發犯罪被害人保護命令，2年內不得恐嚇、騷擾、接觸或跟蹤被害人。

檢今依強制性交罪起訴

檢方調查指出，案發當時119確曾接獲求助電話，並派遣救護車到場，但女方因故未搭車就醫，事後已無法確認當時服用藥物成分或是否遭掉包。另檢警兩度將龔益霆手機送鑑識還原，均未發現偷拍影像。不過，檢方綜合119救護紀錄、女方事後向他人陳述遭遇的對話紀錄，以及3名證人證詞，認定龔益霆涉嫌違反女方意願，因此今天依強制性交罪起訴龔益霆。（責任編輯：卓琦、呂品逸）

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