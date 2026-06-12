遭沈伯洋批不顧市政 蔣萬安：有助產業合作

▲台北市長蔣萬安出席「2026南投巧克力咖啡節」活動，呼朋引伴、攜家帶眷到南投品嚐在地的咖啡、巧克力。（圖／台北市政府提供）

[NOWNEWS今日新聞] 一年一度南投巧克力咖啡節又到了，台北市長蔣萬安受到南投縣長許淑華邀請一同出席活動，推廣南投的咖啡與巧克力，而上個月到雲林進行城市交流，遭民進黨台北市長參選人沈伯洋痛批根本不管台北市政。對此，蔣萬安今（12）日受訪表示，這是在進行城市之間的交流，讓產業相互合作，對產品、商品、觀光都能全面提升。

與藍執政縣市推農產遭轟不管市政 蔣萬安這樣說

蔣萬安認為，台北市推動營養午餐全面免費、生生喝鮮奶，因此到雲林、彰化的牧場實際了解在地酪農的辛苦，並確保產地到餐桌每一個環節的安全，讓臺北市的孩子不只吃得安心、吃得安全。而今天推廣縣市之間的觀光以及咖啡產業，因為台北市是咖啡店家密度最高的城市，加上南投縣又是咖啡優質的場地，透過彼此的合作造福雙方的縣民及市民，對於各個農產品也好、商品也好、觀光也好，都能夠全面的提升。

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工作忙無法自己手沖咖啡 蔣萬安曝愛喝的咖啡口味

台北市的咖啡店密度是全台最高的城市，而蔣萬安自己也透露愛喝的黑咖啡，喜歡不加糖、不加奶。礙於平常公務繁忙，平常無法自己手沖，但仍不減對咖啡的愛好。最後，蔣萬安歡迎所有的好朋友能藉由南投的巧咖節，體驗在地真正非常香醇、美味、優質的咖啡及巧克力。

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