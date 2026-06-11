遭沈伯洋酸是蔣萬安「擋箭牌」殷瑋反擊：沒有政見只放箭

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期頻頻拋出市政主張，引發北市府研考會主委殷瑋多次隔空交鋒，殷瑋今受訪指出，沈伯洋只想攻擊不斷放箭，沒有政見只想攻擊。（本報資料照片）

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期頻頻拋出市政主張，從公務員減壓、雙城論壇到台北大縱走規畫等議題，引發北市府研考會主委殷瑋多次隔空交鋒。網紅「歷史哥」在臉書發文整理多起攻防案例 ，大讚殷瑋是「新一代戰神」痛電沈伯洋；殷瑋11日接受廣播節目《千秋萬事》專訪 ，也針對遭沈伯洋批是台北市長蔣萬安的「擋箭牌」一事回應，證明沈伯洋只想攻擊不斷放箭，沒有政見只想攻擊。

歷史哥貼文指出，「殷瑋答」最近紅得不得了是有原因的，並附上一張對比圖表「新一代戰神殷瑋痛電草包沈伯洋」，圖表舉出4個例子，指沈伯洋稱要打造AI市民之鎚抓民怨，但遭殷瑋反酸立委上任2年多，也沒看到沈監督賴清德總統；沈接受專訪提及「雙城論壇效益太低也不要辦」，但北市隨即就迎來2隻小貓熊；沈說「蔣萬安市政夠熟就不用讀稿機」，殷瑋則翻出賴總統、前總統蔡英文也用過讀稿機；沈提出大台北天際線步道，遭到北市大地處打臉指沈「外行」。

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對於沈伯洋批評是擋箭牌，殷瑋質疑沈伯洋說自己是盾牌，「那你所說的話就是箭，用意也不是給市政建議，而是批評和攻擊」，可以看出沈伯洋真正的心態；而沈批評台北大縱走在蔣市府任內未有太多進展，稱台北登山步道應打造大台北天際線，殷瑋說直言台北大縱走平均參與的人次增加8成、滿意度96％，可以去質疑數據，但不能放假消息說沒進展抹黑大地處，這樣怎麼可能不回應呢？是五分埔「大地主」對「大地處」的攻防。

針對沈伯洋指控雙城論壇是破口、滲透，又稱若當選市長不排斥赴陸交流，殷瑋則說，要辦雙城論壇都要經過中央核准，每次都是依法依規依程序申請，都是陸委會點頭才會去，他反問，當初信誓旦旦說雙城論壇不但沒效益而且是破口滲透，現在要去當破口被滲透是怎麼回事。

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