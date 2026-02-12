遭沈富雄辱罵「敗類、臉皮厚」 翁達瑞求償200萬確定敗訴

〔記者張文川／台北報導〕旅美教授陳時奮(筆名翁達瑞)遭前立委沈富雄在電視節目上與高嘉瑜討論性騷擾黑數時，指「翁達瑞是知識份子的敗類、沒有廉恥、臉皮厚」，陳時奮憤而控告沈涉公然侮辱罪並求償200萬元。刑事已判沈富雄無罪確定，民事方面，士林地院、高等法院皆認為沈的用語雖粗鄙不雅，但仍屬言論自由的保障範疇，判陳敗訴；陳不服上訴，最高法院認為二審判決無誤，駁回上訴，沈富雄確定無須賠償。

沈富雄於2023年6月在電視政論節目上，討論時任立委高嘉瑜說的性騷擾黑數議題，陳時奮在臉書發文批評說謊、抹黑民進黨，沈富雄隨後又再於節目上批評「翁達瑞是知識分子的敗類，腦筋只有深綠意識形態」、「他就是恨高嘉瑜」、「唯一說謊就是沒有廉恥、厚臉皮的學者翁達瑞」。

陳時奮主張，他在臉書發文呼籲高嘉瑜，應當為她不實爆料民進黨性騷擾事件黑數的言論負責，否則民進黨就應處理她，沈富雄卻直接點名他是敗類、沒有廉恥、臉皮厚，其言論已逾越善意發表言論，而是抽象謾罵、情緒化的人身攻擊，貶損他的社會評價與名譽，提出刑、民事告訴，求償200萬元，並要求登報道歉回復其名譽。

刑事已判沈無罪確定，民事一審由士林地院審理，士院法官認為，依沈富雄言論的前後文與發表時的時空脈絡可知，沈富雄是為了鞏固自己的意見，公開回應陳時奮的貼文，言論具有合理脈絡性，具公眾討論特質，並非恣意謾罵，其用語雖粗鄙不雅，但尚未超過一般人可合理忍受的範圍，可受公評，受言論自由保障，判陳敗訴。

二審高等法院審理後也認為，沈富雄的用語字眼，雖足以使一般人認為陳時奮品德敗壞、行為惡劣、缺乏羞恥心，使陳的社會評價遭受貶損，確實遭到侵害其名譽權，但沈的評論與公共利益有關，應屬合理評論，可阻卻違法，仍判陳敗訴。

陳上訴至三審，最高法認為二審判決已詳盡說明理由，沒有違誤法令之處，駁回陳的上訴，沈富雄確定免賠。

