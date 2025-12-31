遭沙國空襲港口 葉門宣布進緊急狀態

葉門內戰2014年爆發至今，最初只有兩大陣營，葉門總統領導委員會與伊朗支持的「葉門青年運動」，但在「南方過渡委員會STC」成立後，就分裂為三足鼎立的局面。而沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國，原本介入的目標都是為了擊退什葉派的青年運動，但最後又演變為力挺不同派系，沙烏地支持葉門政府軍，阿聯則支持STC。

以成立「南葉門共和國」為宗旨的STC武裝勢力，攻下了首都亞丁之後，這個月又橫掃葉門最富裕、經濟活動最強的南部區域，掌控了哈達拉穆特、瑪哈拉兩個省份，與重要的石油設施，便招來了沙烏地的警告與空襲。

30號沙烏地又以威脅到國家安全，以及葉門的安全與穩定為理由，轟炸阿聯運抵穆卡拉港的"武器與裝甲車"，還稱「阿聯的作為踩到了紅線、極其危險，不排除採取必要行動與措施，來應對與消除這類威脅。」

葉門總統領導委員會主席阿里米表示，「儘管我們讚賞阿拉伯聯合大公國，先前作為沙烏地阿拉伯領導的聯盟成員，為維護合法性所做出的努力，但不幸的是它現在的角色，已經變成針對我們偉大的人民，因為它明確支持叛亂、煽動內部衝突，威脅我們的安全與穩定。」

葉門政府軍要求阿聯部隊，24小時內全數撤離，並宣布進入90天的緊急狀態；STC則表示要阿聯撤軍是單方面的，沒有法律依據，堅稱阿聯是對抗青年運動的主要夥伴。

這起衝突不僅標示葉門內戰，錯綜複雜的教派勢力增減，同時還象徵大國在紅海、波斯灣、阿拉伯半島之間的角力，也讓沙烏地與阿聯這兩個同屬美國盟邦，與OPEC成員國的波灣國家，多年來暗地裡政治與經濟的競爭，正式的浮上檯面。