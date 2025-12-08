遭泥水淹10小時！越野休旅車「引擎仍能發動」 網驚呼：柴油之王

一輛以耐用聞名的五十鈴福豹（IsuzuPanther）越野休旅車在泥水中浸泡10小時後，引擎竟然還能順利啟動。 （圖／翻攝自Tiktok）

印尼蘇門答臘近日受到熱帶氣旋侵襲，強降雨引發嚴重洪災與土石流，造成至少940人罹難。在災後的眾多影片中，一輛以耐用聞名的五十鈴福豹（Isuzu Panther）越野休旅車在泥水中浸泡10小時後，引擎竟然還能順利啟動，這也讓這段影片在社群媒體瘋傳。

根據外媒報導，該段影片拍攝地點位於亞齊地區，當地洪水暴漲，畫面中這輛五十鈴福豹幾乎被泥水完全吞沒長達10小時以上，外觀與內裝皆遭受重創。從影片可以看到，車身外部覆滿厚重泥漿，原有車漆被沖刷得面目全非，呈現暗沉的棕色。

車尾部位的痕跡則清楚反應出洪水高度，顯示車輛曾長時間沉浸在深水中。車內狀況更為慘烈，儀表板、座椅、地板與方向盤皆被泥沙覆蓋，車廂幾乎毫無完好之處。

然而最令網友震驚的是，車主嘗試啟動引擎，儘管車輛泡水嚴重，但經過幾次嘗試後，五十鈴福豹的柴油引擎竟然順利發動，運轉聲平穩，沒有明顯異常。這一幕讓許多柴油車愛好者直呼不可思議，也再次凸顯五十鈴福豹在東南亞市場長年累積的「耐用神車」形象。

影片曝光後，網路上湧入大量討論，有網友直呼：「這就是名副其實的『柴油之王』！」也有人回憶過去類似事件，稱早在2020年就曾有五十鈴福豹在洪水中強行前進的影片。



