遭洪水沖毀後2個半月完成！馬太鞍溪鋼便橋「元旦提前通車」速限40公里

生活中心／記者李育道報導

台9線232K馬太鞍溪橋在去年9月23日遭堰塞湖洪水沖毀，公路局在災後18天內即緊急完成溪床便橋通車，期間又經歷鳳凰颱風來襲影響工進，但公路局仍持續趲趕，短短2個半月的時間，提前30天在元旦、1月1日早上10時正式通車，初期採速限40公里通行。

公路局林福山局長今日親自到場慰勉所屬東分局同仁及廠商，並視察鋼便橋通車前的交通安全檢查。（圖／公路局提供）

公路局林福山局長今日親自到場慰勉所屬東分局同仁及廠商，並視察鋼便橋通車前的交通安全檢查。上午10時鋼便橋準時通車，在場鄉親及用路人皆給予施工團隊高度肯定及鼓勵。

林福山在現場除慰勉及感謝施工團隊的辛勞，也特別對花蓮縣警局配合協助交通管制及花蓮縣政府、鳳林鎮公所、光復鄉公所、水利署第九河川分署等公務行政上的鼎力協助致上最高的感謝之意。

馬太鞍溪鋼便橋維持雙向各1快1慢車道，改道初期請用路人行經該路段依現場管制人員指示通行，速限40公里/小時。（圖／公路局提供）

公路局表示，馬太鞍溪鋼便橋維持雙向各1快1慢車道服務用路人，通車後為利馬太鞍溪水流順暢，臨時涵管溪床便道將隨即封閉拆除，改道初期請用路人行經該路段依現場管制人員指示通行，並配合導引標誌、標線、號誌及速限40公里/小時小心行駛。

