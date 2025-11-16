遭海地黑幫開槍 美駐太子港大使館陸戰隊開火還擊

美國陸戰隊(U.S. Marines)發言人基南上尉(Capt. Steven J. Keenan)15日表示，一群疑似海地黑幫成員本週向駐海地首都太子港(Port-au-Prince)保護美國大使館的美軍開火，這起事件凸顯了這個加勒比海國家緊張的安全局勢。

基南在一封電子郵件中，寫到了這起發生在13日、本週末曝光的槍擊事件，並補充說，陸戰隊隊員開槍進行了還擊。這場攻擊事件中沒有陸戰隊員受傷。

美聯社無法立即連絡上海地警方，就交火事件發表評論。

黑幫控制著海地首都太子港90%的地區，他們敲詐勒索店家，並使用重型武器爭奪地盤。

儘管美國大使館仍持續在海地運作，但近年來由於綁架、犯罪、恐怖活動和內亂的風險，美國國務院已多次發布警告，建議美國公民勿前往海地。

根據聯合國統計，黑幫暴力近年來已導致超過130萬海地人流離失所。

自2021年海地總統摩依士(Jovenel Moise)在家中遭到傭兵刺殺以來，這個擁有近1,200萬人口的國家安全情勢急遽惡化。

總統遇刺身亡造成了權力真空，海地政界人物一直難以填補這一空缺，至今尚未舉行任何選舉，產生取代摩依士的新總統。

今年9月底，聯合國安全理事會(United Nations Security Council)投票決定建立一支約5,500人的黑幫打擊部隊，將部署至海地打擊該國具備重武裝的犯罪集團。

根據聯合國人權辦公室(UN Human Rights Office)的統計，海地黑幫去年殺害了5,600人，一支來自肯亞、規模較小的警察部隊一直難以成功遏制黑幫犯罪。 (編輯:柳向華)