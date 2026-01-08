遭海盜DFA 鄭宗哲「轉戰光芒」續拚大聯盟！重回40人名單

鄭宗哲被海盜指定讓渡，今被光芒挑進，重返40人名單。（翻攝自鄭宗哲臉書）

原先效力於匹茲堡海盜的旅美棒球好手鄭宗哲，去年獲得站上大聯盟的機會，但在休賽季後被指定讓渡（DFA），今（8日）傳出坦帕灣光芒隊將他從讓渡名單中挑走，再度回到40人名單中，下個賽季有望將從光芒再拚大聯盟。

短暫站上大聯盟 首安差點出爐

據報，鄭宗哲去年4月首度被叫上大聯盟，是台灣第18位登上大聯盟舞台球員。他共出賽3場，一度以為敲安、站上壘包，又被對方提出挑戰改判，首安被沒收，後又下放回3A。

遭海盜指定讓渡 被光芒挑中回到40人名單

去年賽季結束後，海盜在12月透過三方交易，從光芒補進二壘手洛威（Brandon Lowe）、投手蒙哥馬利（Mason Montgomery）、外野手曼根（Jake Mangum），為了騰出40人名單，鄭宗哲和外野手魯西諾（Marco Luciano）被放進指定讓渡。

根據大聯盟官網異動，光芒從讓渡名單中挑走了鄭宗哲，目前進入到光芒的40人名單中，下個賽季預計將從光芒繼續出發，力拚再度站上大聯盟，和國聯賽揚獎強投Paul Skenes成為隊友。

3月WBC將登場 鄭宗哲還能打嗎？

鄭宗哲12月才回到台灣完婚，之前他曾表態有意願代表台灣打3月的WBC，如今換了新東家，光芒是否放行或在球隊訓練上是否能夠配合，可能也會出現變數。

