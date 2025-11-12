遭清大科法所解聘？ 翁曉玲駁「只是沒開課」：主聘在通識中心

台北市 / 武廷融 綜合報導

傳出國民黨立委翁曉玲被清大科法所拔掉合聘教師的資格，清大也證實翁曉玲已不在合聘師資名單上，不過仍為校內通識中心專任教師。對此，翁曉玲今(12)日解釋，因擔任立委後分身乏術，所以要做些取捨，她表示自己只是沒開課，就被形容成被解聘，「可以去問問看清大，我到底有沒有被 fire掉？」

有媒體報導稱，網友發文表示翁曉玲在清大科法所的合聘師資名單中被拔掉了。清大則回應，近年來科法所專任師資人數已穩定成長，教師專長也涵蓋多元領域，基於整體教學及人力配置考量，決議於上學年聘期屆滿後，翁曉玲已不在合聘師資名單上，仍是校內通識中心專任教師，但已不在科法所授課。

翁曉玲今日解釋，她在清大共有兩個系所合聘，科法所只是她的副聘單位，主聘是在清大通識教育中心。翁曉玲表示，在擔任立委後分身乏術，一個人要做三份工作，對她來講非常吃力，只能維持一年為學校開一門課。

翁曉玲指出，她的主聘是在通識中心，當然還是以大學部通識課程為主。翁曉玲說，並不是媒體報導稱「被清大解聘」，她只是沒開課。翁曉玲也強調，現在回清大開課都是義務性開課，沒有領任何鐘點費。因此在立法院工作這麼沉重的情況之下，她當然要做些取捨，「可以去問問看清大，我到底有沒有被 fire掉？」

