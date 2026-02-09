即時中心／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英等人被控違反《港區國安法》案，今（9）日上午在西九龍法院判刑，黎智英遭判處20年有期徒刑。本案另外8名被告，包括「重光團隊」成員及《蘋果日報》高層，則分別被判處6年3月至10年有期徒刑不等。

壹傳媒創辦人黎智英等人被指用其國際人脈，在2019年更透過「重光團隊」，極力遊說多個國家，向中港兩地政府及官員作出制裁；又同時黎智英利用旗下的《蘋果日報》，煽動市民上街和與政府抗爭，被指違反《港區國安法》。

去年12月15日，黎智英被判違反兩項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀發布煽動刊物罪；今（9）日上午在西九龍法院判刑，黎智英遭判處20年有期徒刑，當中18年須與黎牽涉的欺詐案分期執行。

本案另外8名被告，包括「重光團隊」成員陳梓華6年3月、李宇軒7年3月；以及6名《蘋果日報》高層，前壹傳媒行政總裁、《蘋果》社長張劍虹6年9月，前副社長陳沛敏7年，前總編輯羅偉光10年，前執行總編輯林文宗10年，前主筆暨英文版主管馮偉光（盧峯）10年，前主筆暨評論版主管楊清奇（李平）7年3月。

原文出處：快新聞／遭港版國安法定罪！黎智英判20年有期徒刑

