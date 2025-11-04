遭溜馬球迷噓爆！字母哥飆進絕殺球 比「倒讚」挑釁全場

（記者許皓庭／綜合報導）近年在東區形成火爆對戰組合的密爾瓦基公鹿與印第安納溜馬，今（4）日在客場再度正面交鋒，兩隊一路纏鬥至終場前最後一擊。公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）關鍵時刻展現王者氣勢，命中高難度後仰跳投，以117比115氣走溜馬。

圖／公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）關鍵時刻命中絕殺球，最終以117比115氣走溜馬。（翻攝 NBA X）

這場戲劇性勝利也讓兩隊的「世仇」火花再度升溫。安戴托昆波在命中絕殺球後，當場比出雙手「倒讚」手勢回嗆現場球迷，挑釁意味濃厚。整個動作被鏡頭拍下，立刻成為賽後話題焦點。

根據比賽數據，安戴托昆波此戰攻下全場最高的33分，外加13籃板、5助攻與2抄截，是球隊致勝關鍵人物。儘管公鹿在第四節一度被溜馬追平，他仍頂住壓力完成絕殺，展現MVP級的穩定度與領袖氣勢。

回顧比賽過程，公鹿在前三節保持穩定火力，結束第三節時以7分領先。第四節初段，公鹿將分差擴大到兩位數，但溜馬靠著主力前鋒西亞卡姆（Pascal Siakam）與傑克森（Isaiah Jackson）的聯手進攻，硬是把比分逼近。終場前14.6秒，溜馬的奈史密斯（Aaron Nesmith）上籃命中，雙方戰成115比115平手。

暫停過後，公鹿將最後一擊交由安戴托昆波處理。他持球單打，在罰球線前高難度轉身後仰跳投出手，球進的同時響起終場哨聲。此球不僅為公鹿帶來勝利，也讓全場原本噓聲四起的溜馬主場瞬間靜默。

據轉播畫面顯示，安戴托昆波在絕殺後短暫沉默，隨即面向球迷比出「倒讚」手勢，象徵強勢回擊現場噓聲。公鹿板凳區球員立刻衝上場慶祝，而溜馬球員則低頭無語。

溜馬教練賽後受訪表示：「我們打出很好的反撲，但最後一球防守確實有失誤，這種比賽只能讓球員學會代價。」

數據方面，公鹿除安戴托昆波外，替補球員庫茲馬（Kyle Kuzma）攻下15分，羅林斯（Ryan Rollins）則貢獻10分、5籃板與7助攻。

溜馬則以西亞卡姆拿下32分、5籃板、8助攻及3抄截最佳，傑克森也交出21分、10籃板的雙十表現。即使輸球，兩人仍獲得球迷掌聲。

值得注意的是，兩隊近年在季後賽多次交手，場上火藥味濃厚。去年休賽季，溜馬內線主力透納（Myles Turner）轉戰公鹿，更讓兩隊關係緊繃。本季首次碰頭即打得火爆，顯見這組對戰組合仍是東區最具話題的宿敵對決。

公鹿靠著這場勝利收下本季第5勝，戰績持續緊追東區前段班。溜馬則吞下近三戰第二敗，排名暫時下滑。兩隊下次再度碰頭，預料仍將成為焦點之戰。

GIANNIS ANTETOKOUNMPO KNOCKS DOWN THE FADEAWAY FOR THE GAME-WINNING @TISSOT BUZZER-BEATER Everyone Gets 24 pic.twitter.com/whlDHen5zt — NBA (@NBA) November 4, 2025

