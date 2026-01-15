遭炎亞綸未讀未回訊息！鬼鬼否認「排擠」 曝內心話
鬼鬼吳映潔今（15日）出席服裝品牌活動，被問到好友炎亞綸日前出席活動，坦言一個多月未讀未回鬼鬼的生日訊息，也直言自己有被排擠的感覺。鬼鬼今強調，她從未有過「排擠」的念頭，認為彼此疏遠單純因為雙方生活重心不同。
鬼鬼說，當媽媽後，生活圈不一樣，「我覺得每個時期都會有不同朋友，交替著，我現在重心是顧小孩跟外景是忙得不亦樂乎，比較少有時間可以相處」。
對於炎亞綸不敢點開的她生日祝福訊息，鬼鬼坦言，她不知道，「我把通訊軟體的讀不讀功能關掉，因為我會在意對方已讀不回」。
至於炎亞綸說，跟鬼鬼約了好幾次，鬼鬼總說很忙沒約成，但隔幾天又看到她跟共同好友聚會，讓他難免有被排擠的念頭，鬼鬼今解釋：「我跟其他人都會很早就約，真的沒有排擠，我沒有這個想法」。
鬼鬼說，如果下次聚會中有炎亞綸，她一定會出席，「有約就會去啊，我們現在都是各自約，像我跟阿本是有一群會固定兩三個月約吃飯的朋友」。
鬼鬼之前曾說過，自己與王子沒有私交，僅是工作上的同事，今再解釋：「大家都只會看到我們在戲裡很相配，私下會不會是朋友，沒有一定要報備（跟大家交代），我們就只是在這圈子的同事」，她也坦言，離開《我愛黑澀會》後也鮮少跟妹妹們聯繫，所以日前看到丫頭、小薰鬧不合的報導，她也是不清楚也不追問。
她笑言，自己應該會暫時少交演藝圈的朋友，「這圈子做朋友不容易，很多細節要在意。像阿本很尊重我們每個人，會幫我們修圖、問有沒有內容要剪掉，這我都會警惕自己，要讓大家漂亮，現在是感官社會，應該只有嬰兒不用修圖吧」，爆料有時也會幫姚元浩修魚尾紋、曬斑等等。
談到剛抓周的女兒，鬼鬼散發母愛的笑容，「她可愛居多，目前可惡還沒，但好像開始有我的影子，我有點擔心，我很怕我生了一個『我』來折磨我」，她想把所有的愛都給女兒，暫時都沒有生二胎的念頭。
另，前男友禾浩辰去年底向交往多年的吳品潔求婚成功，鬼鬼今大方獻上祝福，表示：「都很棒」。關於自己的戀情，她直言現在仍是單身，身邊也多是固定沒有，唯一的新對象是拍廣告認識的25歲男模，但她認為2人年紀差異10歲，加上她不想再像過往一樣主動，所以作罷。
