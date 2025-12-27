「遭烏克蘭俘虜」不想回家！ 北韓士兵親筆信內容曝光：盼投誠南韓

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

俄羅斯從2022年2月24日起全面入侵烏克蘭，兩國戰爭至今持續進行中，北韓則投入大量士兵支援俄羅斯，其中有2名北韓士兵在去年1月遭到烏克蘭軍隊俘虜後，表明歸順南韓意願：「將南韓民眾視為親生父母」，而南韓脫北者團體24日也公開兩人的親筆信。

2名北韓士兵在去年1月遭到烏克蘭軍隊俘虜後，表明歸順南韓意願。（示意圖／unsplash）

根據《朝鮮日報》報導，南韓脫北者團體「同胞魂統一連帶」24日公開2名北韓士兵的親筆信，只見信中內容寫下：「我將南韓民眾視為親生父母、親兄弟，決定投入他們的懷抱。」字裡行間流露出滿滿的決心。

2人在信中也向曾經給予他們支持的脫北者們表達感謝：「感謝各位沒有將這樣的情況視為悲劇，而是鼓勵我們將其當作全新人生的開始」、「到了南韓後，我們一定希望能親自見面表達感謝，在各位的支持下，新的夢想與抱負已開始萌芽。期待在南韓相見的那一天，再見。」

據悉，這封信件是他們10月28日在基輔附近的戰俘營，與處理北韓戰俘投誠事宜的紀錄片導演兼製作人金英美會面時所寫下的。而脫北者團體代表張世律收到信件後，近期也前往南韓外交部傳達2人意願，強調這是他們親手寫下、明確表達歸順南韓的重要「物證」，並得到「政府正努力接回」的回覆。

對此，南韓政府則釋出官方聲明表達支持：「依據憲法，北韓士兵俘虜皆為大韓民國國民，只要確認其脫北意願，政府將秉持全面接納原則提供協助。」

不過，卻有專家指出，事隔至今已過去一年，卻未曾聽說過烏克蘭、南韓雙方針對引渡一事進行任何實質談判。淑明女子大學名譽教授南成旭（Nam Sung-wook）更表示，目前完全不見行動跡象。報導指出，由於兩國均未對此事展開積極行動，各界也開始擔憂2名北韓士兵恐將成為「國際失蹤人口」。

