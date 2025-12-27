遭烏龍檢舉虐童 陳彥婷：剴剴那麼明顯，結果我們被查？

YouTube頻道擁有36.6萬位訂閱者的人氣YouTuber陳彥婷，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，怎料近日她自爆被檢舉虐童，社工立刻採取動作查訪，結果發現是搞烏龍，讓她直呼莫名其妙。

人氣YouTuber陳彥婷現在已經是2寶媽。（圖／翻攝自陳彥婷臉書）

陳彥婷在IG發限時動態抱怨遭到檢舉達人檢舉他們有虐童行為，社工一早致電表示要到家訪查，並告知檢舉人稱通報內容是從podcast聽到，陳彥婷和先生在聊關於懲罰孩子的事情，陳彥婷聽聞解釋，兩人是在談論教育方式不一樣，認為小孩做錯事情本來就該接受懲罰，「不然要放任嗎？還是最後給外人教育？」社工告知收到通報就是要探訪，並詢問可以配合的時間。陳彥婷當下回應，把事情都延後了，「你來查，我不知道可以查出什麼！」

面對突如其來的檢舉，讓陳彥婷不滿直言，「剴剴那麼明顯的沒發現，結果我們被查？」而在經由社工探訪、幼稚園老師描述家長每天親自接送孩子等行為，這起烏龍檢舉才就此告一段落。陳彥婷最後也忍不住怒轟檢舉人「別鬧了好嘛！1次2次3次夠了吧！」

