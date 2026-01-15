遭無緣婆婆惡整！盧昱曉手撕渣男未婚夫 陳星旭霸氣護航

陳星旭（左）帶著盧昱曉（右）手撕渣男。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）





由陸劇男神陳星旭及盧昱曉領銜主演的浪漫愛情劇《軋戲》，自開播以來話題不斷攀升，描述因家中變故被迫放棄建築夢的女孩「胡羞」（盧昱曉 飾），人生跌至谷底。閨蜜為了讓她轉換心情，帶她體驗劇本殺，她因此對劇中冷峻的軍閥NPC「秦宵一」（陳星旭 飾）一見鍾情，而他的真實身份是才華橫溢的建築師「肖稚宇」。

陳星旭飾演「肖稚宇」。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

胡羞因為兼任肖稚宇的代駕，跟著他出席一場婚禮，赫然發現新郎竟是她的落跑未婚夫，前準婆婆不僅當眾惡言相向，還一度將她反鎖在休息室，想掩蓋她的存在，幸好她機警跳窗，但內心再次遭受打擊，肖稚宇見狀化身最強後盾，幫著她揭開對方腳踏兩條船、玩弄感情的真相，出了一口怨氣。

盧昱曉飾演「胡羞」。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

隨後情節迎來高甜時刻，第13集中，胡羞因誤食未煮熟的菌類中毒而產生幻覺，以為自己身處夢境，迷迷糊糊中她捧起肖稚宇的臉說：「你這張臉，長得是真不錯。」隨後踮起腳尖主動獻吻，在花瓣雨的襯托下浪漫至極，兩人的距離也急速拉近，連一起曬床單的平凡日常都充滿心動曖昧氛圍。

盧昱曉（右）誤食毒蘑菇出現幻覺，以為身處夢境，直接親上陳星旭。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

而建築公司接班人「裴軫」（代旭 飾）的出現則讓《軋戲》的劇情升級成三角修羅場，他和男主肖稚宇是異父異母的兄弟，因家庭陰影，讓他把競爭意識延伸至職場與感情領域，不僅在建案競標上與弟弟正面交鋒，更刻意靠近胡羞。

代旭飾演「裴軫」。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

代旭的演出引起最多網友討論的是在劇中的30秒無台詞電梯戲，他全程不發一語，只靠挑眉、推眼鏡、眼神淡定掃過履歷等細微動作就展現上位者的掌控感與氣場，該片段在抖音獲超過29萬點贊，網友紛紛留言，「他按的不是電梯鍵，是我的心跳鍵」、「代旭在我的首頁按了3天電梯」，讓他笑稱自己快變電梯戰神了，在追劇團宣傳活動現場，他還跟盧昱曉重現按電梯名場面，禁忌CP感拉滿。

代旭（右）幫盧昱曉按電梯，意外成「電梯戰神」。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《軋戲》播出熱度飆升，主演們也頻跑宣傳活動分享拍攝花絮，聊到吻戲時，陳星旭細數自己在劇中跟盧昱曉的多場接吻場面，台下觀眾熱情狂拱兩人現場示範一次，陳星旭展現幽默本色，笑稱想看他們現場接吻可是要付費的。「欲宇還羞」CP不僅在活動現場重現劇中公主抱、摸頭殺等高甜互動，還跟代旭一起大跳韓團TWS的〈OVERDRIVE〉撒嬌舞，3人齊抖肩的萌樣惹來台下觀眾尖叫不斷。

陳星旭（中）與盧昱曉（右）、代旭一起跑宣傳活動。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

提到兩人覺得最甜的一場吻戲，盧昱曉與陳星旭不約而同首推落櫻吻，盧昱曉說：「櫻花樹下那場戲還是比較浪漫的，那時剛好是櫻花季，拍完隔天好像下雨櫻花就散了，我們搶在櫻花最漂亮的時候把它紀錄下來了，那也是我想像中的夢幻畫面。」陳星旭也補充，他非常享受那場戲的實景氛圍，看著盛開的櫻花心境非常放鬆，只可惜沒能多拍幾張美照。《軋戲》目前正在愛奇藝國際站熱播中。

陳星旭、盧昱曉最愛落櫻吻。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

