遭爆三接工程款浮報160億 中油：預算編列合理

中油三接二期遭週刊爆料，有高層疑似授意廠商浮報工程經費近160億元，今（17）天立法院司法委員會特別安排「中油三接浮報工程款爭議及近年來國營事業貪瀆案件查處成效」的專案報告，中油董事長方振仁於會中再次澄清報導並非事實，且該案招標預算編列一切合理，不過在野黨依舊緊盯中油是否有相關弊案。

中油第三天然氣接收站第二期工程遭週刊踢爆，疑似有高層收益廠商浮報工程經費預算，浮報金額高達近160億元，中油董事長方振仁於報告時再次澄清報導內容不屬實，並指出該案是委託國內知名的專業廠商「台灣世曦」辦理設計、預算編列與招標文件製作，經該公司內部核算並再次向國內廠商詢價，綜整評估後招標預算編列合理。

廣告 廣告

中油公司強調預算編列沒有問題，但在野黨仍持續展開質問，國民黨立委羅智強就質疑，當時在任的總經理就是如今的中油董事長方振仁，更提出三接二期是於111年6月29日招標，同年8月2日截標，而方振仁於該年4月12日升任總經理，確實是在任期之內，不過方振仁則回應，事情應該是發生在請購預算核定階段。

藍委持續質問中油公司有無浮報預算與工程經費的情況，還砲轟中油近年來的財務狀況非常有問題，頻頻都是虧損狀態，怎麼會出現浮報的相關經費，質疑可能圖利廠商。更有在野黨質問調查局，最近立案調查的國營事業中，有相關弊案的就屬中油最多，因此在野黨委員們也要求中油公司，必須趕快提出更細節的採購報告，以全力杜絕相關問題發生。

台北／蔡昀彤 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

最新油價看這邊！汽油價格不調整、柴油調降0.2元

下週油價出爐！明起汽油調降0.2元、柴油價格不調整

下週油價出爐！明日起汽、柴油各調漲0.3元、0.2元