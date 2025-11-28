遭爆不缺《超級冰冰Show》主持位？ 郭忠祐新集數不見人影 節目改找「金曲男星」代打

四季線上／陳軒泓 報導

男星郭忠祐近期演藝事業忙碌，除了手上常態主持的《超級冰冰Show》、《綜藝大集合》外，這陣子還發行新專輯，也接下不少外場演出，而即將登場的民視全新八點檔《豆腐媽媽》他也參與其中，分身乏術的他先前還抱憾辭退舞台劇演出，雖然無法讓人看見另一面表演風采，他仍專注於身邊工作展現敬業精神，另外粉絲也相當關心他加入八點檔劇組後會不會暫時卸下《超級冰冰Show》主持棒，對此他表示會繼續主持，但也坦言可能無法每一集都出現。

郭忠祐近期事業忙碌，又趕拍最新八點檔《豆腐媽媽》（圖／翻攝郭忠祐 York臉書）

而日前《超級冰冰Show》播出最新內容，當集郭忠祐因故缺席主持陣容，製作單位因此找節目班底曾瑋中代打，改由他站在蔡家蓁身邊另組「中蓁CP」，白冰冰當下趕緊做效果對曾瑋中問說「你怎麼站在這裡？」，曾瑋中則打趣回應：「忠祐說他現在不缺這個位子」，此話一出隨即引來眾人呼聲連連，笑說他想篡位，蔡家蓁則緩頰表示郭忠祐最近真的太忙，才會不得已向節目請假。

《超級冰冰Show》郭忠祐請假，曾瑋中（左）笑喊篡位主持

另外蔡家蓁也分享自己和曾瑋中並非首次搭檔，事實上兩人過去一起主持過Podcast節目，笑說他們是「ㄓㄨㄥ」蓁CP最早的組合，而聊得正起勁時，陽帆也不忘提醒蔡家蓁留意，在談論這些事情的時候郭忠祐也許正在觀看電視播出，暗示對方可能因此吃醋，做足效果逗得全場哈哈大笑。

曾瑋中（右）代班郭忠祐主持《冰冰Show》

