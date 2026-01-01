遭爆中共軍演與海巡高層聚餐 管碧玲道歉了：我承擔任何課責

海委會主委管碧玲(左前)為海巡聚餐一事道歉。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 中國日前對台灣發動圍台軍演，但海委會主委管碧玲被爆料，於去年12月31日帶著多位海巡官員去高雄「晶綺盛宴」孔雀紅寶廳大啖美食。對此，管碧玲今（1）日表示，未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受，若有任何課責，她一人承擔。她並點出海委會副主委黃向文、海巡署分署長陳泗川的貢獻，因此這也是她無法斷然取消餐敘的心裡因素。

媒體爆料，管碧玲、黃向文、兼任海巡署長的另一名海委會副主委張忠龍、海巡署副署長謝慶欽等官員，昨日中午前去位在高雄前鎮亞灣特區的「晶綺盛宴」孔雀紅寶廳飲宴。

管碧玲今透過臉書發文表示，海委會2025年最後一次主管會報數週前即安排於12月31日舉行；此次會議是黃向文歸建、陳泗川退伍前，最後一次參加擴大主管會議，因此安排惜別餐敘。

管碧玲指出，12月29日中國突然發動軍演，與幹部討論，依據發布軍演時間為12月29日早上宣布至12月30日下午6時，因此決定12月31日擴大主管會報照常舉行；12月30日下午6時中國船艦均陸續駛離，但未依常態宣布結束，當時考慮黃向文、陳泗川最後一次參加擴大主管會報，餐敘為惜別性質，兩人對海委會、海巡署貢獻卓著，為感謝與惜別，因此決定照常舉辦。

「造成媒體負面形象，深感抱歉。」管碧玲表示，陳泗川服務長達46年，風裡來浪裏去貢獻海巡；黃向文8年前受邀擔任海保署長，從海保署三個人草創至今百餘人，推動海污法大修、海保法立法，建立海洋治理體制燦然大備，其貢獻外人無法理解。

管碧玲指出，為表達感謝，她因此就任以來第一次安排主管、副主管餐敘，相聚惜別，這是她沒有斷然取消餐敘的心理因素。她說，即使餐敘時間，或直至解除應變，海巡署持續監控海面狀況，救生救難、監控中國動向，斷無絲毫鬆懈。她亦持續應對認知作戰，發文厚植國人對海巡的信賴，發文共有三篇。

管碧玲表示，無論生活步調為何，都同時兼顧，守在崗位上，惜別餐敘若有任何課責，她一人承擔。她重申，對於未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受。

