遭爆主導砍中央社年終獎金 胡婉玲發聲明怒駁：惡意誣蔑

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近日有媒體指出中央社在社長胡婉玲主導下，以虧損為名，將慣例為1個半月的年終獎金砍至1個月，但遭內部人員反彈，董事會決議維持1個半月的獎金，且精算後，虧損並沒原先想像中大，還在可承擔的範圍。對此，胡婉玲則發聲明駁斥，強調內容與實際情形不符。

胡婉玲表示，針對外界有關中央社年終獎金決定過程之相關報導，內容與實際情形不符，為維護事實清楚與制度尊嚴，特此說明。她曾在一個多月前的例行幹部會議中，表達將力守同仁的年終獎金幅度，有十多位幹部見證。

胡婉玲強調，惟中央社年終獎金之發放，依相關法規及公司治理機制，屬董事會職權範圍，最終決定權亦完全在董事會。這次年終獎金方案是依法規規定，由社方就不同財務情境提出兩案並陳，供董事會審議與裁決。

胡婉玲指出，現階段的中央社自籌款比例高達52.5%是事實；政府補助金額在立法院再被刪砍1600萬，情勢雪上加霜，也是事實，自己和事業部同仁如何打拼，到處張羅經費，相信許多人看在眼裡，最後114年度的收支，結果優於預期，得到的不是鼓勵，竟然是惡意誣蔑？

胡婉玲說，對於上報扭曲、指名是她欲砍年終獎金ㄧ事，恐讓受聽大眾對實際決策流程有所誤導，特此澄清，以正視聽。中央社作為國家通訊社，始終重視制度、專業與責任，也期待相關討論能建立在完整事實與正確理解之上。感謝各界關心，亦感謝全體同仁對中央社的付出與支持。

中央社也發聲明澄清，13日召開的董事會進行年終獎金討論案時，胡婉玲自始並未發言，何來報導內容「砍年終獎金」說法；有關中央社當下經營困境與未來挑戰，胡社長在社務報告時提及包括114年預算遭立法院統刪5%，達新台幣1,600萬元，今年很有可能面臨同樣狀況；另外社稿收入在過去10年來銳減。以上媒體生態丕變，與報導所謂「強推影音新聞增開支 帳面虧損欲砍員工年終」無法連結，更何況工會所提說帖中也對於推動影音新聞、午晚間新聞等「從傳統通訊社跨足全媒體新領域，成績不遜於商業電視台」予以肯定。

中央社強調，中央社對年終獎金發放並非「慣例」，而是依本社「工作規則」57條規定，於年度終了結算，視財務狀況及經營績效，並參酌公務人員發放標準發給。此法條規定歷年來均遵照辦理，人事單位依權責採兩案併呈送董事會討論並無例外。

