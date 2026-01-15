遭爆主導砍中央社年終獎金 胡婉玲發聲還原真相

遭爆砍《中央社》員工年終獎金，胡婉玲發聲明否認。（翻攝自臉書@胡婉玲）

國家通訊社《中央社》驚傳再社長胡婉玲主導下，以虧損為名，將員工年終獎金從慣例的1.5個月縮減至1個月。對此，胡婉玲發表聲明，強調爆料內容與事實嚴重不符。

胡婉玲昨（14日）於社群平台發布聲明，外界對於有關中央社年終獎金決定過程的相關報導，內容與實際情形不符，她指出「我曾在1個多月前的例行幹部會議中，表達將力守同仁的年終獎金幅度，有十多位幹部見證。」中央社年終獎金發放，是依相關法規及公司治理機制，屬董事會職權範圍，最終決定權亦完全在董事會。

胡婉玲表示，此次年終獎金方案，係依法規規定，由社方就不同財務情境提出兩案並陳，供董事會審議與裁決，「現階段的中央社自籌款比例高達52.5%是事實；政府補助金額在立法院再被刪砍1,600萬，情勢雪上加霜，也是事實。」她和事業部同仁到處張羅經費，最後114年度（西元2025年）的收支，結果優於預期！

對於中央社收支優於預期卻遭爆料砍年終獎金一事，胡婉玲質疑「得到的不是鼓勵？竟然是惡意誣蔑？！」對於媒體報導恐讓受聽大眾對實際決策流程有所誤導，胡婉玲發聲明澄清並以正視聽，「中央社作為國家通訊社，始終重視制度、專業與責任，也期待相關討論能建立在完整事實與正確理解之上。」

