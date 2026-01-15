遭爆主導砍中央社年終 胡婉玲澄清「決定權在董事會」

中央社社長胡婉玲。（資料照片／張哲偉攝）





上任一年多的《中央社》社長胡婉玲被爆料以虧損為名，主導把原為1.5個月的年終砍到只有1個月，卻引發工會強烈反彈，對此，胡婉玲昨（14日）發聲明澄清，員工年終的最終決定權在董事會，並非由她可以拍板定案。中央社網站也發聲明表示，董事會中胡婉玲社長自始至終沒有發言，何來「砍年終獎金」說法。

對於被爆胡婉玲上任後強推影音新聞增加開支，帳面虧損卻要砍員工年終，中央社表示，114年預算遭立法院統刪5%，達新台幣1600萬元，今年很有可能面臨同樣狀況，社稿收入在過去10年來銳減，以上媒體生態丕變，與報導「強推影音新聞增加開支，帳面虧損卻要砍員工年終」無法連結。且工會所提說帖中也對於推動影音新聞、午晚間新聞等「從傳統通訊社跨足全媒體新領域，成績不遜於商業電視台」予以肯定。

廣告 廣告

中央社指出，對年終獎金發放並非「慣例」，而是依本社「工作規則」57條規定，於年度終了結算，視財務狀況及經營績效，並參酌公務人員發放標準發給。此法條規定歷年來均遵照辦理，人事單位依權責採兩案併呈送董事會討論並無例外。

胡婉玲昨晚發聲明表示，她曾在1個多月前的例行幹部會議中，表達力守同仁的年終獎金幅度，不過中央社的年終獎金最終決定權在董事會，她指出，現階段的中央社自籌款比例高達52.5%是事實：「政府補助金額在立法院再被刪砍1600萬，情勢雪上加霜，也是事實。我和事業部同仁如何打拼，到處張羅經費，相信許多人看在眼裡。最後，114年度的收支，結果優於預期！得到的不是鼓勵？竟然是惡意誣蔑？！」

她強調，中央社作為國家通訊社，始終重視制度、專業與責任，也期待相關討論能建立在完整事實與正確理解之上，感謝各界關心，亦感謝全體同仁對中央社的付出與支持。（責任編輯：卓琦）

延伸閱讀：（【獨家】胡婉玲欲砍中央社年終再掀反彈 工會搬出賴清德「這件事」強力守下）