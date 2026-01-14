遭爆主導「砍中央社年終」！胡婉玲親上火線不忍了 怒發426字聲明

記者蔡維歆／台北報導

擁有逾400位員工的國家通訊社《中央社》驚傳在社長胡婉玲主導下有意以虧損為名，將慣例為1個半月月薪的年終獎金，砍至1個月，但遭工會強烈反對，甚至搬出賴清德總統曾呼籲企業加薪為例，強調中央社作為國家通訊社應作為表率等主張，且經精算後，實際上該社虧損遠少於預估情況。對此胡婉玲也發426字聲明回應了。

針對《上報》報導她「以虧損為由欲砍年終」的報導內容，胡婉玲強調內容與實際情形不符，直指年終獎金最終決定權在董事會，並非由社長個人拍板。胡婉玲表示自己早在1個多月前的例行幹部會議中，就已清楚表達「力守同仁年終獎金幅度」的立場，且現場有10多位幹部可作證。

胡婉玲也說明依相關法規與公司治理機制，中央社年終獎金屬董事會職權範圍，本次年終方案是由社方依不同財務情境提出2案並陳，交由董事會依法審議並作出最終裁決。同時指出中央社目前自籌款比例高達52.5%是事實，政府補助預算又在立法院遭刪減1600萬元，同樣是不可迴避的現實，胡婉玲更強調過去1年與事業部同仁四處張羅經費、努力改善營運，114年度整體收支結果反而優於預期，卻未獲肯定，反而遭外界指控「欲砍年終」，直斥這樣的說法已構成對她個人的惡意誣蔑。

