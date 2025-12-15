遭爆任內向馬桶商採購防彈裝備 馬英九開嗆：我要救援幾次？

前總統馬英九反酸賴政府。（圖：臉書）

國防部一筆高達5.9億元的「RDX海掃更」炸藥原料採購案最近引發關注，得標廠商福麥國際室內裝修公司因過去以衛浴、馬桶進口與修繕業務為主。對此國民黨質疑，在賴政府執政下，一家室內裝修公司接連標得軍方炸藥採購案，現在竟搖身一變成為軍火之王，不過隨後有國安人士透露，其實早在2013年馬英九執政時期，中科院就曾向馬桶廠商和成採購過4.15億元的防彈設備訂單。對此，前總統馬英九在臉書貼出一張棒球哏圖反諷時事，圖中以「救援投手」自嘲，並寫下「我不要再當救援投手了」、「我還要救援幾次」也做出回應。

針對外界質疑，國防部回應指出，相關採購均依《政府採購法》公開招標，程序合法且經得起檢驗。另外還有媒體引述國安人士說法指出，類似案例並非首見，早在馬英九執政時期，中科院就曾向衛浴大廠和成採購防彈設備，2011年與2013年分別得標1.79億元與4.15億元訂單，累計金額至少5.94億元，相關資訊當年也曾公開揭露，顯示非傳統軍工背景廠商承攬軍用裝備並非特例。

面對輿論延燒，馬英九在臉書貼出一張棒球哏圖反諷時事，圖中以「救援投手」自嘲，並寫下「我不要再當救援投手了」、「我還要救援幾次」，同時搭配「綠色執政品質保證」等文字。相關貼文迅速引發討論，有網友開酸「前總統馬英九在18局延長賽中，再度進入牛棚開始練投熱身！」