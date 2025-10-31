遭爆便當費近億！花蓮縣府嗆造謠喊告 胡仁順再拋1質疑回擊：要告來告我

花蓮縣長徐榛蔚。翻攝徐榛蔚臉書



花蓮馬太鞍堰塞湖上月23日溢流重創光復鄉，議員胡仁順昨（30日）踢爆花蓮縣政府救災期間28天採購便當費用高達近億元，換算每天發超過3.2萬份便當，加上災區原本就有「義煮團」進駐，讓他質疑該筆費用並不合理。花蓮縣政府晚間火速發聲明駁斥「與事實不符」，呼籲網友勿轉傳錯誤訊息，否則將依法查處。對此，胡仁順也發聲回擊：「不用去告誰，要告來告我！」

胡仁順昨在臉書貼出花蓮縣政府今年災害準備金、第一第二預備金使用彙整表，其中截至10月20日共28天，縣府花了災準金9166萬7040元在救災工作相關人員便當餐盒等。他指出，若每個便當100元，總計採購了91萬6670個便當，他認為這個數量相當不合理，質疑：「救災時若逢連假，一餐發放2.5萬個便當是最多的，平日約只有8千個便當，為什麼花蓮縣府會買到每天超過3.2萬個便當、花費近億元？」

廣告 廣告

對此，花蓮縣政府火速在臉書發文駁斥稱，網傳「縣府光復救災採購便當花費億元，難怪不讓義煮團進去」與事實全不相符，強調「縣府將蒐集相關證據，依法查處」。花蓮縣政府表示，有關採購金額係屬「開口契約」，並非實際花費。開口契約乃依實際使用量「實支實付」，截至10月30日止，實際執行金額為4,092萬餘元，絕無所謂「便當花費近億元」情事。

縣府補充指出，救災期間每日由村鄰長及救災人員等基本需求約3,000個便當，災害初期更有大量志工湧入，尤其連假期間每日人數逾萬，整體救災期間累計服務人次估達40萬，各單位皆全力滿足災民、救災人員及志工的餐食需求。縣府並澄清，從未有任何阻擋義煮團進入災區之情事。縣府與多個義煮團體、義廚群組密切合作，攜手提供災民與救災人員熱食，共同守護第一線。

花蓮縣政府並在文末呼籲外界理性看待救災工作，勿以錯誤資訊製造社會混亂。面對網路不實訊息，請鄉親以縣府及中央官方發布資訊為準，切勿輕信或轉傳，以免誤導視聽、打擊第一線救災同仁士氣。縣府強調，對於蓄意造謠者，縣府將依法蒐證，依《災害防救法》第53條及《社會秩序維護法》第63條嚴辦，以正視聽、維護公信。

花蓮縣議員胡仁順回應花蓮縣政府。翻攝胡仁順臉書

對於縣府的說法，胡仁順也在臉書留言處貼出回應，首先，縣府給議員的數字，標題是「114年度災害準備金動支案件彙整表」，且「截至114年10月20日」，在便當這欄，就是寫著9166萬7040元，任誰看都會如此解讀。他並談到，全表格列出的都是已執行或是發包金額，如果這行是匡列預算，本就應該特別註明，並加註使用狀況。

胡仁順強調，若真如縣府所澄清，今天的問題就是出在縣府做事極不精準、無法提供即時正確數字。至於花蓮縣政府嗆要對造謠者蒐證提告，胡仁順則回擊：「不用去告誰，要告來告我。若有網友因這篇被告，請來找我。」他並在文末質疑：「對了，匡列9100萬的意思就是，買便當可以買到9100萬元。這種匡列法合理嗎？」

更多太報報導

光復救災28天餐費近億！議員質疑花蓮縣府：每天有發到3萬個便當？

堰塞湖潰決徐榛蔚奔台北拜廟 張峻狂酸「刊登尋人啟事」！縣府回應了

災區重建座談獨漏他！張峻氣炸怒踹傅崐萁桌 在地議員揭他委屈辛酸