遭爆內用想外帶辣油「禮遇外籍客？」 鼎泰豐駁：僅限外帶

台北市 / 綜合報導

鼎泰豐吸引許多外國遊客來台朝聖，但有民眾上網抱怨，自己在鼎泰豐用餐後，想外帶一小包辣油被拒絕，服務人員說僅限外帶客人；結果過兩天，她帶外國朋友前往用餐，外國客人想要外帶，服務人員裝了兩小袋辣油讓他帶走，民眾很納悶，難道服務還有雙重標準嗎？對此鼎泰豐表示，辣油向來只限外帶客人，不是差別待遇，未來會加強員工教育訓練！

這一顆小籠包，木村拓哉愛吃、湯姆克魯斯愛吃，因為外國客人的厚愛，受到的服務就特別偏愛嗎？有女網友上網分享自己在鼎泰豐吃飯，想跟店員要一小包辣油外帶回家，卻被店員拒絕，聲稱辣油是外帶才提供內用不提供，過了幾天女網友帶外籍客戶去同一間鼎泰豐吃飯，外籍客戶同樣詢問是否能外帶辣油，服務人員卻拿兩小包辣油給外籍客人，讓這位女網友很傻眼，難道服務會因為外國客人大小眼嗎？

廣告 廣告

民眾說：「外國人來台灣，我們可以友善對待他們，讓他們知道台灣是熱情國家，如果客人應該一視同仁，我覺得大家應該是一樣，除非店家有先講，如果沒有先講，對顧客來說是不好的。」

鼎泰豐外籍客人比例相當高，尤其是在熱門的台北店，常常超過5成，甚至多達7、8成，像是日本美國東南亞旅客都會特地前來，鼎泰豐表示，雖然有朋自遠方來不亦樂乎，台灣客人也同樣不輕忽，想帶走辣油，僅限外帶客人不是外籍客人。

原始連結







更多華視新聞報導

粉絲暴動！ 金秀賢抵台直奔鼎泰豐吃小籠包

木村拓哉學做小籠包獲讚 揭鼎泰豐合作巨星行銷學

老油行到小籠包帝國 鼎泰豐170分店拓全球

