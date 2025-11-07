遭爆冒領謝侑芯遺體？謝薇安喊「刻意帶風向」：只是跟祂說再見

網紅謝侑芯命案近日爆出烏龍插曲，當地媒體報導有人冒充家屬企圖領取遺體，而這個人疑似是謝侑芯的好友謝薇安。對此謝薇安親自出面澄清，表示自己只是前往馬來西亞見好友最後一面，並非如媒體所報導的冒領遺體。她強調當時現場的醫護人員和警方都非常客氣，完全沒有發生「被驅離」的情形，並質疑存放遺體的地點是如何被洩漏出去的。

謝侑芯（圖左）驟逝，好友謝薇安（圖右）赴馬來西亞見最後一面。（圖／翻攝自IG）

謝薇安日前飛往馬來西亞，目的是要見好友謝侑芯最後一面。她在電話訪問中表示，當時心情十分五味雜陳，她帶著許多問題想問謝侑芯，第一個問題就是詢問對方是否在場，如果聽到她的聲音就請給予回應。謝薇安將想說的話全都帶到馬來西亞，並在當地停留了一週的時間。

然而，這趟旅程卻讓謝薇安捲入了爭議。當地媒體報導有人冒充家屬企圖領取謝侑芯遺體，甚至指出這個人可能就是謝薇安。對此謝薇安感到不解，她認為這似乎是刻意帶風向的報導，因為她發文後媒體立即刊登了這篇報導。謝薇安解釋，任何國家要領取大體都需要相關證明，不可能只是自稱是誰就能領取，否則路人都可以去領。

謝薇安強調，當時醫護人員和警方對她非常客氣友善，完全沒有趕她或驅離她的情況，與新聞報導所說的「驅逐」情形完全不符。同時，她也質疑存放謝侑芯遺體的地點是如何被洩漏出去的，因為當初她得知這個消息時，這項資訊是被封鎖的。

