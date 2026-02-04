遭爆出庭看不雅片！郭哲敏再出庭 法警坐一旁緊盯

台北市 / 綜合報導

88會館負責人郭哲敏，涉及洗錢及地下匯兌，一審遭重判11年8月，案件上訴到二審，卻爆出去年12月開庭時，他疑似用律師手機觀看不雅片，被法官當庭怒斥！當時委任律師施宣旭，手機放在桌上，疑似是查資料或點開訊息時，不小心誤觸。而今(4)日上午案件再開庭，郭哲敏和律師仍然比鄰而坐，不過一旁就有法警緊盯，高院則表示，待本案審結後，再審酌是否追究不當行為。

雙手上銬被法警帶上樓梯，88會館負責人郭哲敏，4日上午再度被高院借提，先前出庭時，他用律師手機觀看不雅片，被法官當庭喝斥。

廣告 廣告

經過羈押交保重獲自由，後來又被撤銷重回看守所，或許是關太久悶壞了。

去年12月當時開庭到一半，律師施宣旭手機放桌上，突然播放不雅片，吸引郭哲敏目光，疑似是律師查資料誤觸，或是不小心點開訊息，但法官發現後，怒斥法庭是莊嚴神聖的地方，要求書記官記下筆錄。

郭哲敏一審遭判11年8個月，為了力拚二審也換了一批律師，沒想到爆出意外插曲，被記上一筆，也恐怕會影響法官觀感。

而律師施宣旭曾任檢察官，後來自行開事務所，辯護過不少矚目案件，應該對法庭規定相當清楚，怎會讓被告接觸到手機，針對爭議目前尚未回應。

而4日出庭時，郭哲敏仍和律師施宣旭，比鄰而坐法警也坐在一旁緊盯，高院則表示待本案審結後，再審酌追究有無不當行為。

原始連結







更多華視新聞報導

88會館郭哲敏開庭看「不雅片」？ 傳法官震怒喝斥

88會館郭哲敏交保檢抗告成功 高院撤銷發回更裁

郭哲敏涉嫌地下匯兌洗錢 保釋金升級「1億元」

