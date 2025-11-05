遭爆分居遠離是非！歐弟舉家移居沖繩 經紀人揭他「未來新動向」了
記者蔡維歆／台北報導
歐漢聲（歐弟）年中被爆和新婚妻子吵到分居，讓身為社區副主委的他感到相當不悅，更不知如何跟鄰居相處；據悉，他今年頻繁飛往日本沖繩看環境，準備全家移民當地。對此經紀人也回應了。
根據週刊報導，其實移居的念頭，歐漢聲醞釀了很久，從今年暑假開始，他就和妻子、孩子們飛到沖繩，藉由參加學校夏令營的名義，讓孩子體驗當地生活，一切都是為了以後孩子就學先試讀；而孩子和他都對學校的環境很滿意。加上他目前處於半退休心態，他在中國大陸發展多年，過去主持熱門節目《天天向上》已經賺夠老本；回到台灣的工作，主要還是跟著師父胡瓜，有得做就做，沒工作也不強求。
對於是否要移充沖繩？ 記者求證經紀人，經紀人表示：「歐弟哥現在就是女兒們有長一點的假期就會帶她們出去外面走走看看，夫妻倆也希望有機會跟她們能趁寒暑假多去遊學，多到世界各地探訪不一樣的生活體驗，將來如果自身有能力能選擇想去哪裡唸書也是很棒的。」
更多三立新聞網報導
獨家／黃明志捲謝侑芯命案！JKF爆牽線兩人性交易 73字急發聲了
王子爆不倫停工！毛弟突宣布「大陸演唱會延期」 公開發聲道歉了
王子道歉聲明「沒掛事務所名」！業界人士曝內幕：接案律師也怕黑掉
獨家／批范姜彥豐吃軟飯！粿粿兄遭起底喬傑立男團 孫德榮不忍發聲了
其他人也在看
夢幻聯動！《快打旋風》「春麗」預告片曝光 今年冬天華麗登場！_電玩宅速配20251103
今年4月上市的《餓狼傳說 City of the Wolves》可說是話題不斷，除了網羅足球巨星C羅，讓他成為首位進入SNK格鬥遊戲的知名人物。最近又公佈了《快打旋風》超人氣角色春麗的預告片！ 在「街機模式」中，將描述春麗為了追查邪惡組織影羅的傳聞 前往南鎮旅行。而在RPG模式中，則敘述春麗在大都會市開設功夫教室，某天收到一封信，希望她能到南鎮教授功夫，於是踏上了前往南鎮的旅行。 「肯」與「春麗」將作為SEASON PASS 1的DLC角色，肯已經在8月4日上線，春麗則預計在今年冬季登場。這次春麗除了可以使用普通服裝，招牌特色旗袍也可以供玩家選擇。感興趣的玩家到時候可以考慮入手遊戲，體驗一下蜜大腿始祖春麗的獨特魅力喔！ (C) SNK CORPORATION電玩宅速配 ・ 1 天前
愛沙尼亞外長訪中 強調中國對俄立場影響雙邊關係
（中央社記者游堯茹維爾紐斯5日專電）愛沙尼亞外交部長薩克納近日出訪中國，4日與中國外交部長王毅會晤，討論雙邊及多邊關係，以及俄羅斯對烏克蘭的侵略行動。這是10年來愛沙尼亞外長首次訪中，正值愛沙尼亞駐北京新大使館大樓啟用。中央社 ・ 4 小時前
洋蔥可防流感、新冠病毒 專家：最營養的部位常被丟掉
洋蔥不僅是平價蔬菜，更是營養價值極高的健康食材。傅裕翔醫師與薛曉晶營養師分別指出，洋蔥富含槲皮素及硫化合物等多種營養素，而最常被丟棄的外皮是槲皮素含量最高的部位，有助於預防流感與新冠病毒感染。中天新聞網 ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。中天新聞網 ・ 45 分鐘前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 1 天前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
真美子有夠簡樸！老公大谷翔平每年薪水逼近億！卻還在用「這款」舊手機
體育中心／綜合報導道奇封王遊行在洛杉磯盛大舉辦，其中又以大谷翔平和愛妻真美子的互動最受到關注，在遊行過程中除了被捕捉到夫妻倆「臂咚」的甜蜜依偎場景，真美子也多次拿起手機替老公大谷翔平留下值得紀念的歡慶時刻，就有網友眼尖發現，真美子手上的手機似乎還是幾年前的舊款，也稱讚她實在很簡樸「大谷都可以賺幾個億了吧！真美子還這麼簡樸真的太難得了」FTV Sports ・ 4 小時前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
律師嘆「我不是粿粿的網軍」：三個主角都不是什麼太好的人
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；粿粿1日也發出自白影反擊片，讓事件再推一波高峰，也引發多方論戰。對此，律師王至德也感嘆，近期自己因為表達看法被貼上「粿粿網軍」的標籤，不過事實上，新聞的三個主角都不是什麼太好的人，也分別曝光原因。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 18 小時前
健保補充保費新制擬116年上路 「利息、股利、租金」年結算2萬就收取
衛福部將修改《健保法》，針對薪資以外的利息、股利等收入，改採年度結算方式收取補充保費。衛福部長石崇良表示，明年將啟動修法程序，導入年度結算制度，利息、股利、租金等一年累計逾2萬元，就要收取2.11%的補充保費，且扣繳上限將從1000萬元提升至5000萬元，最快民國116年上路，預計可為健保增加100至200億元收入。中天新聞網 ・ 4 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
海鷗沒來「準鳳凰」強度開飆！粉專揭「1超鬼助攻」恐北轉掃台了
生活中心／綜合報導今年第25號颱風「海鷗」強度升級到中颱，朝南方移動的海鷗沒有對台灣造成直接影響，不過就有最新消息傳出，原本位於關島附近的熱帶擾動90W，增強為熱帶性低氣壓TD29，可能會在24小時之內生成第26號颱風「鳳凰」，就有氣象粉專指出「這時間點」將可能出現另一波冷高壓南下，讓路徑北轉機率升高，最新路線預估曝光。民視 ・ 4 小時前
王子爆不倫停工！毛弟突宣布「大陸演唱會延期」 公開發聲道歉了
范姜彥豐近日指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。如今王子親弟「毛弟」邱宇辰在大陸演唱會也突然宣布延期，時機點引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前