遭爆分居遠離是非！歐弟舉家移居沖繩 經紀人揭他「未來新動向」了

記者蔡維歆／台北報導

歐漢聲帶來新作品。（圖／記者鄭孟晃攝影）

歐漢聲（歐弟）年中被爆和新婚妻子吵到分居，讓身為社區副主委的他感到相當不悅，更不知如何跟鄰居相處；據悉，他今年頻繁飛往日本沖繩看環境，準備全家移民當地。對此經紀人也回應了。

根據週刊報導，其實移居的念頭，歐漢聲醞釀了很久，從今年暑假開始，他就和妻子、孩子們飛到沖繩，藉由參加學校夏令營的名義，讓孩子體驗當地生活，一切都是為了以後孩子就學先試讀；而孩子和他都對學校的環境很滿意。加上他目前處於半退休心態，他在中國大陸發展多年，過去主持熱門節目《天天向上》已經賺夠老本；回到台灣的工作，主要還是跟著師父胡瓜，有得做就做，沒工作也不強求。

歐弟被爆移居沖繩。（圖／資料照）

對於是否要移充沖繩？ 記者求證經紀人，經紀人表示：「歐弟哥現在就是女兒們有長一點的假期就會帶她們出去外面走走看看，夫妻倆也希望有機會跟她們能趁寒暑假多去遊學，多到世界各地探訪不一樣的生活體驗，將來如果自身有能力能選擇想去哪裡唸書也是很棒的。」

