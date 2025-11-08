遭爆助「太子」幹部來台 林思銘駁：絕無介入
跨國犯罪組織「太子集團」，被英、美聯合制裁，在台灣的幹部，也陸續被檢調拘提、羈押。現在移民署也證實，太子集團董事長陳志，近年曾派遣核心幹部劉學鋒、李丞丞來台，疑似以旅遊名義「巡視據點」，而且還找上時任的國民黨立委李德維，與現任立委林思銘協助入境。
涉嫌洗錢高達45億的太子集團在台灣的操盤手近日陸續被檢方收押。移民署表示，太子集團董事長陳志曾派遣核心幹部劉學鋒於2015年以團體旅遊名義來台，另一名幹部李丞丞則分別於2017年和2018年以旅居海外陸人來台觀光為由入境台灣。有平面媒體指出，前國民黨立委李德維與現任立委林思銘，在這些人士入境過程中提供協助。
民進黨立委王定宇對此事表示，這些人因為不斷變更護照名字和證件號碼，早已被相關單位鎖定並禁止入境台灣，沒想到竟然有國民黨立法委員協助他們順利來到台灣。王定宇認為，這不僅犯罪行為非常可惡，甚至可能存在國安疑慮。
被綠營指控與太子集團有所關聯，林思銘強烈否認介入此事。林思銘表示，自己絕對沒有介入，只是辦公室同仁接到電話後，站在服務選民的立場，詢問相關單位後告知申請的流程及程序，例如移民署、陸委會如何進行聯席審查，則從未介入。
同樣被點名的前立委李德維則表示自己沒有回應，因為這只是單純的媒體指控，若有依據，他會尊重，並以「狗咬我，難道我要去咬狗嗎」作為回應。據悉，相關單位正著手調查兩名立委在這案件中的涉入程度，以釐清事實真相。
被爆助太子集團幹部入境 林思銘發聲給回應
[Newtalk新聞] 大型跨國詐騙集團「太子集團」涉嫌在台洗錢，檢調日前發動大搜索後，拘提25人。今（7日）有媒體爆出，太子集團的兩名核心中國籍幹部多次來台，是找國民黨前立委李德維、立委林思銘關說協助入境。對此，林思銘回應，其辦公室僅是透過電話協助民眾詢問行政機關，再將行政機關的電話回覆內容告知申請人，絕無關說。 《自由時報》報導指，太子集團董事長陳志主要核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，甚至還找李德維、思銘等關說協助入境，目前相關單位正調查兩名立委的涉入程度，包含是否有金錢往來、是否涉及違法事項等。 林思銘回應，任何機構或民眾，要申請中國人士或親友入境台灣時，因為涉及國內各目的事業主管單位的法律、命令與應準備的書表眾多，如：商務履約、演藝表演、文化交流等，因此，民眾若是不熟悉相關法規或作業程序時，除會打電話給行政主管機關，詢問如何填報申請表或要補充何種文件，也常直接會向民意代表辦公室反應，詢問相關事宜如何進行。 林思銘說明，本案基於選民服務業務，於接到電話請求協助詢問後，就經由辦公室人員透過電話請教詢問行政機關，有關民眾所詢問的問題，依照法令規定，是該如何處理。爾後再轉告民眾新頭殼 ・ 1 天前
被爆關說太子集團「核心幹部」來台！林思銘辦公室：僅協助問申請流程
柬埔寨華人陳志領導、涉嫌跨國詐欺與洗錢等罪的太子集團，其「總務長」李守禮、在台最高幹部王昱棠等人6日均被裁定羈押禁見。而集團中國籍核心幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，被媒體踢爆找上國民黨前立委李德維、立委林思銘等關說協助入境，林思銘辦公室今（7）日回應，僅透過電話協助詢問申請流程，並無干涉相關審查，絕無關說之事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前