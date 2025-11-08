遭爆助「太子」幹部來台 林思銘駁：絕無介入

跨國犯罪組織「太子集團」，被英、美聯合制裁，在台灣的幹部，也陸續被檢調拘提、羈押。現在移民署也證實，太子集團董事長陳志，近年曾派遣核心幹部劉學鋒、李丞丞來台，疑似以旅遊名義「巡視據點」，而且還找上時任的國民黨立委李德維，與現任立委林思銘協助入境。

國民黨立委林思銘強調，絕無介入太子集團幹部來台一事。（圖／ＴＶＢＳ）

涉嫌洗錢高達45億的太子集團在台灣的操盤手近日陸續被檢方收押。移民署表示，太子集團董事長陳志曾派遣核心幹部劉學鋒於2015年以團體旅遊名義來台，另一名幹部李丞丞則分別於2017年和2018年以旅居海外陸人來台觀光為由入境台灣。有平面媒體指出，前國民黨立委李德維與現任立委林思銘，在這些人士入境過程中提供協助。

民進黨立委王定宇對此事表示，這些人因為不斷變更護照名字和證件號碼，早已被相關單位鎖定並禁止入境台灣，沒想到竟然有國民黨立法委員協助他們順利來到台灣。王定宇認為，這不僅犯罪行為非常可惡，甚至可能存在國安疑慮。

被綠營指控與太子集團有所關聯，林思銘強烈否認介入此事。林思銘表示，自己絕對沒有介入，只是辦公室同仁接到電話後，站在服務選民的立場，詢問相關單位後告知申請的流程及程序，例如移民署、陸委會如何進行聯席審查，則從未介入。

同樣被點名的前立委李德維則表示自己沒有回應，因為這只是單純的媒體指控，若有依據，他會尊重，並以「狗咬我，難道我要去咬狗嗎」作為回應。據悉，相關單位正著手調查兩名立委在這案件中的涉入程度，以釐清事實真相。

