遭爆協助太子集團幹部入境 林思銘：絕無關說

「太子控股集團」涉及跨國詐欺、博弈及洗錢等罪嫌遭美國制裁並查扣不法資產，該集團在台有9家掛名公司，利用台灣作為金流及網路博弈據點。今（7）日傳出，前國民黨立委李德維、國民黨立委林思銘協助該集團大陸籍核心幹部劉學鋒、李丞丞多次入境台灣。對此，林思銘辦公室回應強調，「絕無關說行為」。

國民黨立委林思銘。（資料圖／中天新聞）

針對遭報導協助太子集團成員入境，林思銘辦公室回應指出，民眾若申請大陸人士入境，涉及多項法律規定及申請書表，常因不熟悉程序，會向民意代表辦公室諮詢。辦公室僅協助詢問行政機關，並將回覆轉告民眾，後續申請由民眾自行提出，主管機關依法召開審查會議決定核准與否，辦公室僅提供電話諮詢協助，未干預審查流程。

廣告 廣告

林思銘辦公室強調，該辦公室並無「關說」行為，最終核准權由主管機關負責，辦公室無權置喙。林思銘辦公室重申「絕無本辦公室進行關說之事」，澄清外界疑慮，並強調依法行政的重要性。

延伸閱讀

影/「AI女神」董佳瑜掌KMT國際部 鄭麗文親回應：老幹新枝

影/震撼！鄭麗文掀起入黨潮 國民黨：20天新增2405黨員

鄭麗文出席白色恐怖秋祭惹議 盼政治信仰不再付代價