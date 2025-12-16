遭爆台派金主坦承匯款千萬 黃國昌批北檢「偵查亂公開」：鏡週刊編故事太可笑

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

民眾黨主席黃國昌爆「狗仔案」遭檢調偵辦，鏡週刊今(16)日指出，有一名傳產金主向檢調證實曾受黃國昌請託，匯款1千萬元至「凱思國際」。對此，黃國昌則痛批北檢「偵查亂公開」，也怒嗆鏡週刊編故事的能力讓人嘆為觀止，「之前不是說是港資、中資？怎麼這禮拜又變成本土企業家？前後矛盾會不會太可笑」。

鏡週刊今日報導指出，黃國昌涉貪遭檢調偵辦，有一名傳產金主向檢調證實，2022年曾受黃國昌請託，匯款一千萬元至「凱思國際」，之後遭轉注資《民報》，坐實黃國昌為凱思與《民報》的實際掌控者。對此，黃國昌回應，鏡週刊編故事的能力真的是已經讓人嘆為觀止，「之前不是說是港資、中資、境外敵對勢力資金？怎麼到這禮拜又變成本土企業家？鏡週刊要編故事以前要不要先自己對一對？自己前後矛盾，寫得會不會太可笑。」

黃國昌也痛批北檢「偵查亂公開」，洩漏片面、扭曲訊息給鏡週刊，開始編故事，北檢與鏡週刊兩個「哼哈二將」配合民進黨，為了追殺政敵什麼事都幹得出來，「今天台北地檢署也好，台灣的司法也好，台灣司法公信力會倒地不起，鏡週刊跟北檢居功厥偉。」

