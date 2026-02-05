遭爆向民眾黨求官 賴苡任發9點聲明：提告造謠媒體人





曾任罷免民進黨立委吳思瑤召集人的國民黨前副發言人賴苡任，日前宣布將投入參選台北士林、北投議員，但近日黨內有人引用媒體報導，指控他向民眾黨高層求取新竹市政府的官位，要求對其開除黨籍。對此，賴苡任今天（5日）上午發出9點聲明駁斥傳聞，並喊話將向造謠的媒體人提告。

賴苡任表示，「求官說」純屬造謠，且自己過去半年已多次在政論節目《打綠班晚點名》公開澄清，接受專訪時也強調這是空穴來風；而他查證後，發現「求官說」的媒體報導皆指向1名「長期使用惡意言論攻擊本黨的資深媒體人」，對方在民視的政論節目中號稱獨家披露，但內容皆為不實謠言。

廣告 廣告

賴苡任指出，該媒體人聲稱消息來源是國民黨籍桃園市議員，他質疑，為何不是向他本人、向民眾黨、或新竹市政府求證，反而是向藍營桃園市議員求證？他合理懷疑，此舉是為了見縫插針，造成國民黨內互相猜忌。至於「本黨里長」引用這些報導作為證據，賴苡任則說，里長是被特定媒體錯誤引導，加上彼此是黨內同志，因此他「不會向該里長提告。」

最後，賴苡任強調，未來若黨部召開紀律委員會，希望能給他到場說明的機會，他可以提出所有事證，包含金流、匯款證明、人證、物證、起訴書及筆錄，證明自己絕非指控所稱叛黨之人。

更多上報報導

賴苡任3點回應「爪耙子」指控 強調：人證物證俱在我光明磊落

賴苡任遭里長檢舉是「爪耙子」 轟他連累黃呂錦茹籲開除黨籍

不滿《憲訴法》遭判決違憲 賴苡任致信大法官謝銘洋點出8大爭議