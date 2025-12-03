遭爆和許光漢鬧翻？張軒睿罕見動怒11字回應

〔記者蕭方綺／台北報導〕張軒睿今年中爆出和好兄弟許光漢、章廣辰鬧翻的消息，當時他和章廣辰都有出面說明，今這個消息再度被挖出，張軒睿被爆料指出，他在許瑋甯、邱澤婚宴上開心與章廣辰打招呼，卻遭到對方無視，對方疑似「站隊許光漢」。對此，張軒睿今罕見在社群媒體動怒，以白底黑字寫下大大的「無中生有」，並稱「可能是無聊至極？」似乎在表達自己看到謠言無奈的心情。

張軒睿6月被問此話題，曾回應他和許光漢關係ok，只是他當時去當兵，沒見到面，並冷靜表示：「朋友本就不是會一直聯絡。」但許光漢退伍後話題不斷，往往還來不及被問到兄弟情，就離開受訪現場。

章廣辰6月也曾回應，他認為彼此的關係差不多，「時間一直走，大家自然而然有新的方向、目標。」並稱自己和以前的朋友、同學很少聯絡，但也不是吵架、不合，「大家就專注於現在的生活。」算是一種打圓場。

