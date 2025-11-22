遭爆回鍋參選桃園有贏面 鄭文燦震撼回應「這14字」曝心境

即時中心／林韋慈報導



2026縣市長選戰逐漸升溫，各黨正密集布局。桃園部分，國民黨由現任市長張善政尋求連任，民進黨則尚未敲定人選。媒體人吳子嘉21日爆料，傳出桃園市前市長鄭文燦有意回鍋再戰桃園市長，若屬實將丟出「政壇震撼彈」。不過，民進黨桃園市議員魏筠直言，已親自詢問鄭文燦本人，對方僅用14字回應外界揣測。







吳子嘉在節目《董事長開講》中指出，鄭文燦因涉《貪汙治罪條例》遭起訴，檢方求刑12年並遭民進黨停權3年，但「這些問題總統賴清德一句話就能解決」。他稱桃園是民進黨徵召區，不需初選，若鄭文燦披上綠營戰袍，張善政「不一定能贏」，因鄭在桃園耕耘多年、基礎深厚，兩人對決勝負難料。

吳子嘉更表示，消息來源「非常可靠」，稱鄭文燦已向高層表達參選意願，此舉在黨內引發熱議。他甚至質疑，鄭文燦釋出參選訊息，真正目的「不是要選桃園市長，而是為了替貪汙官司解套」。他認為，只要鄭文燦動起來，不論是否代表民進黨參選，都會為桃園市選戰帶來巨大震盪。

對於這些揣測，桃園市議員魏筠表示，她已直接向鄭文燦求證，對方明確回應：「我心如止水，沒有任何選舉的規劃。」以14字否認參選傳聞，強調沒有任何投入選戰的意願。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

