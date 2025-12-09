遭爆國小至國中霸凌同學 「羅智強愛將」何元楷：盼當面釐清、願致歉

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

國民黨立委羅智強的辦公室主任何元楷日前宣布投入地方議員選舉，昨(8)日卻遭爆從國小到國中都有霸凌行為，包含推撞同學、搶文具、言語霸凌以及朝他人吐口水，種種惡行被爆出，引起網友熱議。對此，何元楷今(9)日回應指控，表示成長過程中是一個調皮搗蛋的小孩，雖然還不知道這位同學是誰，但懇切希望有機會跟這位發文的同學見面，了解事情的始末，也願意向他表達誠摯歉意。

這名網友在Threads上發文表示，看到國小同學何元楷宣布投入地方議員選舉，許多沉在心底的記憶浮上來。掙扎許久，當那個名字再次出現在公共位置時，不能假裝什麼事都沒發生過。透露國小時，他們同校不同班，大家都知道，何元楷的班級有個固霸凌同學的「三人組」，最常被盯上的是一位需要更多協助的特教同學，因為網友媽媽是志工導護，所以他偶爾會被拜託照看他，也因此看到許多不忍的情景。

廣告 廣告

網友指出，該班特教同學會在走廊被推撞、文具被搶走丟來丟去、鞋子被灌水、說話方式被模仿，引來哄笑，甚至書包被惡霸們藏起來，放在廁所工具間，而這名特教生多半只是愣著，不知道該怎麼辦；另一位氣質較陰柔的同學，也常成為語言嘲弄、言語霸凌的對象，還有非常非常多的人。

網友回憶，有次他上前制止，也向老師反映。從那天起就明顯感覺到，惡霸的目光轉向自己，下課擦身就被罵一句三字經，甚至變本加厲從3樓高處丟肥皂，砸向正在一樓外掃區打掃的他，最深刻的一次，是自己在馬桶間上廁所，頭上被突然潑水，直呼那種無力感，讓他第一次知道有些人的可惡，是找老師也沒用的。

網友表示，國小畢業後，以為事情會停住，因為他們唸了不同學校，直到某次國中下課，自己在公車上遇見何元楷，坐在自己後面，對他的頭吐口水、口香糖還黏在頭髮上，然後何就下車了，自己到現在打字的瞬間仍歷歷在目，那種污辱、傷害感直至今還是讓他非常無助、氣憤，「他絕對記得這件事情，因為我的家人有特別打電話到三民國中反應。我只是想說，有些規則是生命最基本的底線，一旦跨過，留下的痕跡往往超過加害者的想像；而一個人若選擇不面對、不承擔，也就失去了身為大人的基本責任，更不配在公共角色中掌握話語權。一個想代表地方的人，值不值得信任、經不經得起檢驗，看的是他面對過去的態度，是逃避，還是誠實」。

網友透露，前陣子在何元楷的貼文底下留言，也私訊過他，希望他願意承認、願意道歉，最後換來的是「封鎖」，那讓他明白，在何的世界裡，那些行為沒打算面對，如今，網友家也有國小孩子，也因此選擇說出來。

面對指控，何元楷則表示，最近社群上有人提到自己國小時期的相關指控，坦言在成長過程中是一個調皮搗蛋的小孩，也可能因此造成師長、同學的困擾，所以小時候只要被老師寫聯絡簿，就會被父母責打，雖然還不知道這位同學是誰，但懇切的希望有機會跟這位貼文的同學見面，了解彼此的想法，除了有機會和對方當面釐清之外，也希望了解事情的始末，「如果說我小時候的言行讓這位同學覺得受傷、不舒服，我願意誠摯的向他致上歉意。」

原始連結







更多華視新聞報導

審停砍年金案 綠盼維護世代正義藍白籲停止霸凌公教

遭羅智強爆「豬場廚餘稽查僅7%」 屏東縣府駁斥：惡質移花接木

芬普尼雞蛋風波 國民黨團：食藥署應有積極作為

