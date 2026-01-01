遭爆圍台軍演仍偕海巡官員爽嗑美食 管碧玲7點理由強調照常舉辦

有媒體爆料，解放軍圍台軍演後不久，正值兩岸關係、台海安全受到高度關注之際，海委會主委管碧玲及眾多海巡官員於12月31日在高雄辦餐會大吃美食，讓基層官兵大嘆「前方吃緊、後方緊吃」。對此，管碧玲今（1月1日）發文提出「未斷然取消惜別餐會」的7點理由，強調「有任何批評，都虛心接受。」

海委會主委管碧玲。（資料照／中天新聞）

對於《周刊王CTWANT》爆料此事，國民黨立委賴士葆批評，「火箭彈已打到家門口」，國軍至少枕戈待旦到周末，海巡署卻每桌上萬開惜別趴，「溫水煮青蛙」正是講這些不會看日子的白目。

對於外界質疑與批評，管碧玲今在臉書發文強調：「未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受。」

管碧玲舉出7點理由：

1、海委會2025年最後一次主管會報數週前即安排於12/31舉行；本次會議係黃向文副主委歸建、海巡署陳泗川分署長退伍前，最後一次參加擴大主管會議，因此安排惜別餐敘。

2、12/29中國突然發動軍演，與幹部討論，依據發布軍演時間為12/29早上宣布至12/30下午1800，因此決定12/31擴大主管會報照常舉行。

3、12/30下午1800中國船艦均陸續駛離，但未依常態宣布結束。當時考慮到：黃向文副主委、陳泗川分署長最後一次參加擴大主管會報，餐敘為惜別性質，兩人對海委會、海巡署貢獻卓著，為感謝與惜別，因此決定照常舉辦。

4、造成媒體負面形象，深感抱歉。

5、陳分署長服務長達46年，風裡來浪裏（裡）去貢獻海巡；黃副主委八年前受邀擔任海保署長，從海保署三個人草創至今百餘人，推動海污法大修、海保法立法，建立海洋治理體制燦然大備，他們的貢獻，外人無法理解。為表達感謝，我因此就任以來第一次安排主管、副主管餐敘，相聚惜別，這是我沒有斷然取消餐敘的心理因素。

6、即使餐敘時間、或直至解除應變，海巡署持續監控海面狀況，救生救難、監控中國動向，斷無絲毫鬆懈。本人亦持續應對認知作戰，發文厚植國人對海巡的信賴，發文計有一、和平是唯一的道路；二、海巡媽媽帥呆了；三、迎接2026海上第一道曙光。

無論生活步調為何，都同時兼顧，守在崗位上。惜別餐敘若有任何課責，我一人承擔。

7、對於未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受。

