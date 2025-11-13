遭爆學歷造假林思銘搬法規自清 吹哨者揭未畢業卻自稱台大碩士是刻意曲解法令

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨立委林思銘近期遭質疑協助從事跨國詐欺、洗錢的太子集團中國籍幹部入境，以及被前促轉會副研究員吳佩蓉質疑，在選舉公報上填報不存在的碩士學歷而備受爭議，對於相關爭議，林思銘否認關說詐欺犯入境，對學經歷問題也稱沒有造假。然而，吳佩蓉日前在臉書上抨擊，林思銘的說詞鑽法律漏洞，曲解中選會法規。

（圖／翻攝吳佩蓉臉書）

吳佩蓉日前在臉書上貼文，痛批林思銘是「史上最誇張沒有之一」：「林思銘學歷詐騙案重大發展，自稱台大碩士，證據曝光」。吳表示，在其踢爆林思銘的學歷涉嫌造假後，林思銘在臉書上回應，堅稱其「人生歷程沒有虛假、沒有造假，向來就是光明磊落，勇敢、堅韌、無畏地去面對！」吳痛批，能夠扯謊扯到這地步，這已經不叫勇敢，坦白說，看到底下的證據，只有一個字能形容，就是「敢」！

廣告 廣告

吳佩蓉稱，林思銘前些日子在貼文底下節錄一則中選會的規定，「惟候選人如將該學歷列為經歷；則選舉公報經歷欄應予刊登」，吳佩蓉稱，這說詞好聽一點叫做投機取巧、鑽法律漏洞，嚴格來說，根本就是曲解法律。中選會法規詳明：「查公職人員選舉罷免法第47條第2項規定，前項第一款、第二款學歷，其為大學以上者，以經中央教育行政機關立案或認可之學校取得學位者為限。候選人並應於登記時檢附證明文件；未檢附證明文件者，不予刊登該學歷。上開條文經明定『取得學位者為限』……候選人大學以上學歷如未檢附證明文件者，選舉公報學歷欄不予刊登該學歷，惟候選人如將該學歷列為經歷；則選舉公報經歷欄應予刊登。」

吳佩蓉表示，簡單說，若要放在選舉公報上的學歷欄位，前提是必須要取得學位，由候選人提供相關證明，如畢業證書，如果拿不出證明，候選人將「該學歷」改放在經歷欄位，可以被刊登。

吳佩蓉質問，東吳大學法律系畢業，且取得律師資格的林思銘，不可能看不懂法規說明吧？林思銘明知道自己「沒拿到學位」，「該學歷」（碩士）不只拿不出證明文件，而是根本就不存在，怎麼可以改列在經歷欄位？這不是詐騙，甚麼叫做詐騙？而她翻查了林思銘過去的文宣，林思銘不只一次自稱「法學碩士」，其中還有一張海報上面寫著「台大碩士」。

吳佩蓉說，林思銘修讀的是台大碩士在職學位學程（PMLBA），除了要修滿36學分，也得撰寫論文，順利畢業才會被授予事業經營法務碩士學位。事實是，林思銘不但沒有拿到文化法律碩士，也沒有取得台大事業經營法務碩士學位。沒有完成畢業論文，如何取得學位？在選舉公報與文宣上宣稱自己是碩士，就是個不折不扣的大騙子。

廣告 廣告

吳佩蓉表示，先前林思銘曾發文酸林智堅「請趕快道歉，誠信是做人的基本原則，不要再拗了！」吳酸「迴力鏢來囉！」那些論文抄襲或造假的人，至少還經歷了寫論文的過程，林思銘連論文都沒寫，更沒拿到學位，卻謊稱自己是「法學碩士」與「台大碩士」，硬要放在學經歷，知法犯法，造假學歷、還瞎扯硬拗曲解法令，「林思銘的法律素養，連國高中生都不如！請向國人道歉，勇敢、堅韌、無畏地去面對，趕快辭掉立委」。



更多FTNN新聞網報導

藍白合作善意堆滿場面話講不停 真走進深水區還能順風順水？

李德維、林思銘遭爆協助太子集團幹部入境台灣！林思銘澄清絕無關說

對話截圖是移花接木？黃國昌：紀錄都在工程師也具名留言 反觀鏡有什麼？

