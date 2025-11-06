遭爆官舍住姪女 竹市消防局長：因聲請家暴令暫居

（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）新竹市消防局長李世恭被指控濫用公務資源，將官舍提供姪女一家3口居住，並用公務車載貓外出美容。李世恭表示，姪女因聲請家暴令，基於保護才讓其暫居，正尋覓新住處，否認用公務車載貓。

自由時報報導，有投訴者檢舉李世恭將消防局樓上的局長職務宿舍讓姪女1家3口住，甚至用公務車載貓外出美容，更將3台私家車停放在消防局地下室，佔盡公務資源。

對此，李世恭透過文字向中央社表示，近期姪女發生家暴事件，目前正在聲請家暴保護令，為保護其人身安全及其孩子，依親屬關係提供緊急的暫居庇護所，雖不符首長職務宿舍的使用規定，但僅為短期權宜方式。

李世恭說，姪女居住所衍生的水電費用，會自行繳交，目前姪女已積極在尋找合適的居所，後續會搬離，將不會有影響公務場所辦公秩序情形。

關於用公務車載貓指控，李世恭表示，相關私務皆以個人車輛處理，未使用公務車輛辦理私人事務。另消防局地下室停車場設有供同仁停放私人車輛的停車空間，停放皆符合相關使用規範，並未佔用或排擠公務資源。（編輯：林恕暉）1141106