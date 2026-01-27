遭爆家族公司承包縣內工程近60億 宜縣議長：符法定程序

宜蘭縣議會議長張勝德遭爆家族公司承包縣內工程近六十億引發爭議，提出回應。（記者董秀雲攝）

國民黨宜蘭縣議長張勝德爭取宜蘭縣長選舉提名，於今（廿七）日有媒體踢爆，張勝德家族擁有的「俊貿營造」十二年來承包縣內工程近六十億元，近年更發生六案變更設計並追加預算，遭質疑未利益迴避。張勝德回應，公司可接受外界審視，一切合乎法定程序，呼籲外界勿惡意攻擊、捕風捉影。

二O二六年宜蘭縣長選舉在即，民進黨已提名林國漳參選宜蘭縣長，民眾黨提名陳琬惠參選宜蘭縣長，國民黨目前則有宜蘭縣議長張勝德、立委吳宗憲表態爭取提名。

媒體踢爆，張勝德和前議長父親張建榮擁有的「俊貿建設」與「俊貿營造」十二年來承包宜蘭縣內公共工程近六十億元，而近年承攬的礁溪國小地下停車場與羅東轉運站等六案，更發生變更設計並追加預算，由於張勝德家族長年掌握議長職務，手握刪減預算的權力，也引發外界質疑未進行利益迴避。媒體報導，張勝德家族的俊貿營造從二O一三年到二O二五年承包縣內公共工程近六十億元，二O一九年起，包括宜5線、宜4線、二結聯絡道、礁溪國小地下停車場、宜蘭與羅東兩個轉運站，六項公共工程全數變更設計，追加總金額約二點四八億元。

張勝德則回應，追加預算須經過公部門嚴謹的程序，所有標案都是公司精算成本後，透過正常程序與多家廠商競爭得標，所有過程均完全符合《政府採購法》相關規定。並批評，該報導是政治性的「捕風捉影」，無法接受這種惡意攻擊，也建議媒體應向主管機關政府單位查證說明，而非利用不實爆料，傷害地方上努力經營的廠商。

國民黨立委吳宗憲則表示，公共工程本來偶爾就有一些預算追加，不代表就是「於法不合」，只要業者能提供資料證明預算追加合理，不會有太大的問題。

林國漳表示，認為當事人面對質疑時可以說明清楚，同時也希望國民黨面對初選和宜蘭縣長的選舉，不論是誰出線，都應該都要是能夠經得起考驗，並且是一位清廉，以宜蘭縣民利益為優先，一起為宜蘭好，才是最重要的！

陳琬惠表示，每一位有志參選縣長者，都須將過往接受選民檢驗。預算追加為辦理採購過程常見狀況，是否有不合理甚或違法，應提出具體證據才有辦法認定。若外界有疑義，建議得標廠商及縣府可主動說明工程辦理與預算追加的過程，讓縣民能清楚了解預算的使用。