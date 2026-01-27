遭爆家族承包縣內工程近六十億 宜縣議長：可接受審視

爭取國民黨提名參選宜蘭縣長的議長張勝德遭家族承包縣內工程近六十億元，其中六案變更設計並追加預算，遭質疑低價搶標又未利益迴避，張勝德回應可受審視。（議長張勝德提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

爭取國民黨提名參選宜蘭縣長的議長張勝德遭某周刊指家族的俊貿營造十二年來承包縣內工程近六十億元，其中六案變更設計並追加預算，質疑低價搶標又未利益迴避。對此，張勝德強調，工程追加與變更設計皆依法定程序辦理，並非業者可自行決定。

有媒體報導指出，張勝德和前議長父親張建榮，擁有的俊貿建設與俊貿營造，長年承包宜蘭公共工程，近年承攬的礁溪國小地下停車場與羅東轉運站等六案，發生變更設計並追加預算，金額合計約二億四千八百萬元，張家因長年掌握議長職務，刪減預算權力又在議會，引發未利益迴避的質疑。

張勝德回應，公共工程施工後若發現現場條件與原設計不符，依法須辦理變更設計並經審查，並非業者可任意追加；相關內容應由主辦機關對外說明較為妥適，外界不宜以臆測方式解讀，避免對投入公共工程的業者造成傷害。

針對外界質疑以低價得標，他說，政府工程得標方式包含有利標與最低價承攬，公司依成本與政府採購法規定參與投標，當時也有多家廠商競標，一切依程序進行，工程品質與成果經得起檢驗。

也爭取縣長參選提名的立委吳宗憲指出，公共工程預算追加在實務上並不罕見，只要符合法規、資料完整，就能接受制度檢驗。

吳宗憲表示，公共工程出現預算追加在制度上有其空間，重點在於是否符合法規與程序，只要業者能提出完整資料，證明追加具合理性，就不會有問題；若有法制疑義，提出資料說明即可，現行制度已有審核機制可供檢驗。