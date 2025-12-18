遭爆市場擺攤「月入40萬、不戴口罩」 涼糕哥反擊了





因裸上身賣涼糕而爆紅的網紅「東湖涼糕哥」游勝綸，遭爆賣涼糕的過程「未配戴口罩」引發爭議，對此，游勝綸今（18）日在臉書發文做出回應。

根據《鏡週刊》報導，游勝綸擺攤賣涼糕，一個月營業額40萬，另外還有切糕過程並未配戴口罩等爭議。對此，今日游勝綸在臉書發文表示，「擺攤要什麼照？如果需要我去考？去申請？」，他說，「你們有擺攤的家人朋友嗎？他們有什麼照嗎？」

游勝綸強調，「市場之前都在傳我一個禮拜或一個月可以賺五百萬，沒有的話，誰能補給我嗎？」，另外，他也表示慶幸自己一年多來有做直播。

貼文一出，網友紛紛湧入留言區，部分網友表示支持涼糕哥，「沒聽說過市場擺攤要執照，都沒固定地點了，如何申請？」、「菜市場那麼多賣吃的都沒戴口罩了」，不過也有網友認為，賣食物還是應該配戴口罩，「不戴口罩可以，但不要邊講話，賣魚賣肉賣菜或許沒那麽有衛生，但那些東西回去可以清洗，但涼糕是直接吃的東西」、「用熟食與賣熟食的，戴手套跟口罩比較好」。

（封面圖／翻攝游勝綸vic臉書）

