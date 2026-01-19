遭爆帶走國防秘密會議機密資料！ 黃國昌辯「不小心」：前後不到30秒

立法院外交國防委員會今（19）日邀請國防部長顧立雄，針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」報告備詢，會議採秘密會議形式。而民眾黨立委黃國昌遭綠營爆料，竟帶走機密資料走出會議室，他本人稍早也發文回嗆解釋，「前後時間不到30秒」，沒想到被刻意抹黑。

民進黨立委沈伯洋在社群發文指出，國防機密會議黃國昌質詢完時，召委王定宇立即要宣告有哪些事情要注意不能洩漏等，但不知道為什麼黃國昌就一直往門口要走出去，可能急著有行程，所以王只好無奈說「那黃委員你邊往門口走邊聽我講好了」，但還沒講完，黃國昌就走出機密會議室，結果就把機密資料也帶出去；民進黨立委林楚茵則說，黃國昌從委員會帶走機密資料，還好第一時間「被追回」。

對此黃國昌解釋，他離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回委員會的會議室繳回，「前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。」

黃也批評，「準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，才開始熱身，召委就站起來示意結束了。這場會議，顯然就是過水。」

責任編輯／洪季謙

