遭爆帶走國防部秘密會議機密資料 黃國昌：前後時間不到30秒

立法院外交國防委員會今（19）日邀國防部長顧立雄列席報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」並備詢，全程排定採祕密會議方式進行。民進黨立委沈伯洋、林楚茵揭露，黃國昌把機密資料帶走幸好有迅速追回；黃國昌回應，沈伯洋刻意抹黑。民進黨立委吳思瑤則說，是「無心」還是「故意」？

黃國昌回應，沈伯洋刻意抹黑。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

黃國昌現行犯，還好被逮到。吳思瑤指出，開國防機密會議，黃國昌帶走機密資料，所幸「被追回」。議事人員不畏咆哮追回資料，應受嘉獎。

吳思瑤說，她要問，黃國昌是「無心」還是「故意」？若是無心，怎麼當立委審查機密事項，如此漫不經心？若是故意，就是惡意違反立院法規，其心可議？

吳思瑤提到，避免黃國昌惱羞成怒大咆哮「我犯什麼法？」就把條文列出來給他看。她也說，2024民進黨團國會改革版本，提案強化立院秘密會議的規範，遏阻國家機密外洩，只是都被藍白丟包了。

《立法院議事規則》

第 48 條

秘密會議中之秘密文件，由秘書處指定專人蓋印、固封、編定號數，分送各委員簽收；其有收回必要者，當場分發，當場收回，不得攜出會場。

關於繕印、保管、分發秘密文件之手續，及指定負責辦理此等事項員工之管理，由秘書處另定辦法，嚴格執行。

第 50 條

秘密會議之紀錄及決議，立法委員、列席人員及本院員工，不得以任何方式，對外宣洩。

關於秘密會議，如須發表新聞時，其稿件應經院長核定之。

第 52 條

立法委員違反本規則第五十條規定者，應付紀律委員會議處；本院員工違反者，由院長依法處分之；列席人員違反者，由本院函各該主管機關依法辦理。

黃國昌則回應，準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，還才開始熱身，召委就站起來示意結束了。這場會議，顯然就是過水。離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回。前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。

