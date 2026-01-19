遭爆帶走軍購機密！黃國昌：時間不到30秒馬上繳回

國民黨立委沈伯洋指控民眾黨立委黃國昌把機密資料帶走，黃國昌也做出回應。（圖／東森新聞）





國防部編列1.25兆的軍購特別預算，國防部長顧立雄今（19）日為此到立院專案報告，全程採秘密不公開形式，不過國民黨立委沈伯洋指控民眾黨立委黃國昌把機密資料帶走，黃國昌則反擊「前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑。」

沈伯洋爆：黃國昌將機密資料帶出

為了強化國軍防衛戰力，國防部日前編列高達1.25兆元的軍購特別預算。國防部長顧立雄今(19)日赴立法院進行專案報告，會議全程採秘密不公開形式。民進黨立委沈伯洋在臉書發文稱，今天國防機密會議，民眾黨立委黃國昌在會議結束後，將機密書面資料帶離，所幸有迅速追回。

沈伯洋還原當時情況，當時黃國昌質詢結束後，召委王定宇正準備宣告注意事項，提醒委有哪些事情不能洩漏，「但不知道為什麼黃國昌就一直往門口要走出去」，他推測應該是有行程，隨後王定宇無奈說「那黃委員你邊往門口走邊聽我講好了」，但還沒講完，黃國昌就走出機密會議室，結果就把機密資料也帶出去了。

黃國昌：前後不到30秒 批沈伯洋刻意抹黑

面對沈伯洋的指控，黃國昌隨後也立刻在臉書發文反擊，「準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，還才開始熱身，召委就站起來示意結束了」，怒控這場會議顯然就是過水，而他離開會議室走到樓梯口，「發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回。」黃國昌強調，前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，「真的是省省吧。」

