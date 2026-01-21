遭爆性騷女公務員「連上廁所也要跟」 邱臣遠駁斥：要求竹市府調查

邱臣遠遭爆在新竹市代理市長期間性騷市府女員工，今（1/21）發聲駁斥。李政龍攝



新竹市長高虹安1年多前因涉貪一審遭判刑，停職期間由副市長邱臣遠代理，今（21日）有媒體爆料，邱臣遠疑似在代理市長期間性騷市府女員工，對此，邱臣遠下午嚴正發聲駁斥相關指控是「子虛烏有」，他已要求市府主動啟動相關調查程序，並將對於不實指控的相關人士保留法律追訴權，捍衛個人名譽。

高虹安2024年7月因涉犯貪污罪一審遭判刑而停職，去年二審宣判，改依偽造文書罪判刑6月，由於貪污部分無罪，高虹安已於去年12月18日復職。高虹安停職期間由副市長邱臣遠代理，今天卻有媒體爆料，邱在代理市長期間涉對市府女員工性騷擾，該女員工控訴邱曾對她要求「連我上廁所也要跟」，讓她感到不舒服，並對邱的言行展開蒐證。

廣告 廣告

邱臣遠下午透過民眾黨新竹黨部群組發影片駁斥，稱爆料相關說法皆是「子虛烏有」，已對他本人及市府名譽造成極大傷害。邱臣遠強調，為求儘速還原事實真相，他要求市府主動啟動相關調查程序；同時為捍衛個人名譽，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。

對此，市府人事處未回應該名市府女員工是否有向市府提出申訴，強調市府申訴管道暢通，對任何案件市府都依法定程序，並會在保護當事人的立場上嚴謹處理。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

高虹安強勢回歸！判決前夕先做「這件事」 與邱臣遠心結曝光

高虹安貪污罪撤銷 代理市長邱臣遠恭喜「盼盡快復職」：已啟動交接

被控性騷求償吞敗、女助理突發文稱「誤會」 邱臣遠：雙方已正式和解