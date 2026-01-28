遭爆性騷民眾黨「女神級黨工」 毛嘉慶：已委託律師提告

民眾黨日前展開2026黨內初選民調，桃園市第七選區（中壢區）共有3位人選投入初選，當中包括剛入黨不久的媒體人毛嘉慶，但今（28）日，毛被《ETtoday新聞雲》爆料，涉嫌對黨內某位女神級黨工性騷。對此，毛嘉慶也在臉書發文回應，已委任律師向相關報導記者提出妨害名譽刑事告訴。

根據《ETtoday新聞雲》今天報導，此案是在去年12月底一場民眾黨內部餐會傳出，當時黨內幹部、黨工聊天談及毛嘉慶時，有人突爆料，毛曾對黨內女神級黨工言語騷擾，當事人在事發後曾對身邊友人訴苦抱怨。據指出，該起性騷案發生時，毛嘉慶尚未入黨，如今此傳聞在黨內延燒，已有黨員向黨內舉報。

毛嘉慶今天在臉書發文表示，選舉是競爭，但應該要是良性競爭，而非不擇手段，初選前夕，《ETtoday》在完全沒有人、事、時、地、物的情況下，爆出所謂「毛嘉慶性騷」新聞，即使是在網路時代，也真的刷新新聞倫理的下限。他直言，誰去放這個消息不難猜，未來也必會水落石出，自己遺憾的是，就算媒體見獵心喜、《ETtoday》想要介入民眾黨初選，或趁機削弱民眾黨士氣，總是要有最基本的查證，就算是演戲，也要來問問當事人的說法，這才是一篇最起碼的報導。

毛嘉慶指出，身為過去的媒體人以及現在的政治人物，自己清楚政治人物應受媒體檢驗的規矩，但也知道，媒體檢驗政治人物該有的標準。他強調，自己已委任律師向相關報導記者提出妨害名譽刑事告訴，要對方在檢察官面前，好好交代自己的查證義務。

