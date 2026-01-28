遭爆性騷 毛嘉慶怒發聲：選舉來了！我民調領先，提告報導記者

記者李鴻典／台北報導

民眾黨傳出騷擾事件，剛入黨不久、有意參選桃園市中壢選區議員的媒體人毛嘉慶今（28）日遭爆涉嫌對黨內黨工性騷，有黨員舉報到中評會，目前已收案處理。民眾黨表示，對於違反性平事件零容忍，對任何違反性別自主意願之言行也絕不寬貸，定依據黨章及相關法規辦理。毛嘉慶回應，已委任律師，向報導的記者提出「妨害名譽」刑事告訴，請該名記者在檢察官面前，好好交代自己的查證義務。

毛嘉慶表示，選舉是競爭，但應該要是良性競爭，而非不擇手段。（圖／記者鄭孟晃攝影）

毛嘉慶說，這次他與兩位可敬的同志，投入民眾黨的中壢區初選，中壢可能是這次2026，第一個「全民調初選」的選區，許多朋友私下告知，根據現有的民調資料，他有一定程度的領先，這是鄉親的厚愛，他除了一方面如履薄冰，一方面也在思考，要如何在初選結束之後，團結整個民眾黨的士氣，讓2026的中壢，成為2028的最強後盾。

毛嘉慶表示，選舉是競爭，但應該要是良性競爭，而非不擇手段。初選前夕，媒體在完全沒有人、事、時、地、物的情況下，爆出所謂「毛嘉慶性騷」新聞，即使是在網路時代，也真的刷新新聞倫理的下限。

毛嘉慶進一步表示，誰去放這個消息，不難猜，未來也必會水落石出。遺憾的是，就算媒體見獵心喜，就算想要介入民眾黨初選，或者趁機削弱民眾黨的士氣，總是要有最基本的查證，就算是演戲，也要來問問他這個當事人的說法，這才是一篇最起碼的報導。

「身為過去的媒體人以及現在的政治人物，我清楚政治人物應受媒體檢驗的規矩，但我也知道媒體檢驗政治人物，該有的標準」。毛嘉慶說，今天，就代該媒體的老闆，好好教一教報導的這位大記者，什麼叫作「適格的新聞從業人員」。他說，已委任律師，向報導記者提出「妨害名譽」刑事告訴，請該名記者在檢察官面前，好好交代自己的查證義務。

毛嘉慶回應，已委任律師，向報導的記者提出「妨害名譽」刑事告訴，請該名記者在檢察官面前，好好交代自己的查證義務。（圖／翻攝自毛嘉慶臉書）

毛嘉慶說，而這名的消息來源，未來將被證明無中生有、一派胡言，同樣會面臨刑事責任，他也要代替阿伯跟主席，教教這位同志，從政有企圖心不是壞事，但企圖心應該是你腳踏實地的動力，而非平時不耕耘，遇到初選才想靠一些爛招走捷徑。

毛嘉慶還表示，綠媒或賴清德的側翼四叉貓，既然你們引用這篇報導，成為妨害名譽的共同正犯，給他這個機會，當然是一併告下去，也為阿伯出口氣。

毛嘉慶也說，這篇新聞，某種程度也代表「選舉來了！」，這是領先者必然會遇到的壓力，「只是我原本以為，會是來自黨外的對手，而非黨內的同志。但我知道，四年的努力，不會受一篇莫需有的報導干擾；就好像四年的不努力，也不會因為一篇報導而怎麼樣，台灣的民主，沒有這麼廉價」。

