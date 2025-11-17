遭爆性騷！館長否認爆料 館粉力挺暴衝斗內
[NOWnews今日新聞] 網紅「館長」陳之漢近日遭3名資深員工接連爆料，指控他涉及性騷擾及多項不當行為，而館長昨（16）日晚間再直播否認所有指控，並反爆料把這3員工當爹在養。對此，桃園市議員「村長」詹江村認為，館粉的黏著度不是外界想的那麼簡單，館長近日的直播證明，館粉不但沒有被影響，反而大筆大筆的「斗內」如雪花般飛進館長口袋。
館長遭爆料性騷擾員工小偉，他否認指控，昨晚更再開直播怒喊：「你們現在離開公司，不然我就報警抓人，直接開除掉！」更心寒直言：「簡直把他們3個當作爹在養，我受不了了、真的看破了。」
針對這次館長被爆醜聞，不少館粉相挺，詹江村也發文表示，爆館長料的人會吐血，浴火鳳凰展翅高飛，吃瓜的民進黨你們失望了，館粉的黏著度，不是你們想的那麼簡單，館長15日的直播證明，館粉不但沒有被影響，反而大筆大筆的斗內，如雪花般飛進館長口袋！
詹江村說，爆料者把館長做生意不好說的內心話說出來，但大家都是做生意的，不要只想蹭聲量，必須拿出真金實銀的合作方案。經過這次大難不死，館長未來在中國不管是代言，或者是任何生意上的合作方案，大家就不用再推敲，直接開門見山，務實談合作吧！
詹江村發文一出，底下大批支持者也紛紛留言表示：「綠媒本月主打館長，上上月是傅崐萁，上個月是狗仔昌，去年是柯P」、「因為爆料，剛訂了館長便當，用料很頂」、「笑死人，如果一個老闆問題那麼多，為什麼要跟他跟那麼久？然後最後爆料說人家的不是」、「他真的需要經營管理的專業人士輔佐」、「館長應該請村長去當商務顧問」等。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
館長爆性騷！小草號召上凱道相挺 揪柯文哲、黃國昌遭狠酸
遭控性騷！館長反爆3員工黑料 狠嗆「離職否則報警」
國軍留營率數字不實？馬文君爆官兵長期不在營、薪照領
其他人也在看
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 1 天前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 12 小時前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
2026誰當新北市長最看好？ 近6萬人網路投票結果驚人
朝野各黨積極備戰2026新北市長選舉。入口網站「Yahoo奇摩」10日起至14日針對「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」進行網路投票，46%的網友最看好國民黨台北市副市長李四川當選新北市長。中天新聞網 ・ 21 小時前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖
以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重健康2.0 ・ 41 分鐘前
館長遭毀滅式爆料「不只小偉館嫂」！她揪這段對話驚：國安局應介入調查
網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，除了特助小偉與館嫂一事外，爆料中館長還被質疑收受中國資金，根據曝光的對話紀錄，館長坦言此前「誤判情勢」，並計畫前往中國尋找機會。對此，媒體人吳靜怡就直言，館長事件分成私人和可能涉及國安反滲透法的問題，呼籲「國安局應該要啟動介入關心」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「中共會想辦法讓高市早苗下台！」明居正曝一舉動惹怒中方：美日大機率達共識
日本首相高市早苗日前表示，若中國對台動用武力攻擊，日本政府將可能認定為「存立危機事態」，授權自衛隊行使集體自衛權，此舉引發國際熱議。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，美國總統川普和高市早苗很大機率談過台灣問題，並達成共識。此事件毫無疑問會對中日關係留下陰影，且中共一定會想辦法從日本內部的政局拉高市下台。 明居正指出，當時高市早苗......風傳媒 ・ 10 小時前
中風不是突然發生！「5大前兆」身體早就警告你 醫：這些症狀出現1分鐘都不能等
很多人以為中風是「說來就來」的事，但其實身體早就偷偷發出警告。只要你懂得觀察，就能提早預防、避免遺憾。 中風常見5大前兆 1、臉歪嘴斜：表情忽然不對稱，一邊臉垮下來2、單側無力：一隻手或腳沒力、舉不起來或感覺怪怪的3、說話含糊：講話變慢、咬字不清楚、甚至講不出話4、視力模糊：一邊眼睛看不清楚，或突然出現視線黑影5、頭暈嘔吐：突如其來的劇烈頭痛、暈眩或噁心感 ▲如果你或家人出現這些症狀，不要再等！馬上送醫才是關鍵。 日常這樣做 中風風險自然降 中醫體系醫療長周宗翰醫師指出，中醫預防中風，重點在「養氣活血、穩定血流」。這幾點，記下來照做最實在： 1、早睡早起、避開熬夜：睡不好＝血管壓力大，容易血液黏稠2、定時喝水，不要等口渴：尤其是早上起床與睡前2小時，要補充水分幫助血液流動3、多按太陽穴、風池穴、合谷穴：放鬆頭頸壓力、幫助循環穩定 4、煮湯放點天麻＋山藥：天麻可助腦部循環，山藥養脾胃、護血管彈性5、壓力大就用拳頭按摩耳上方筋膜：筋膜放鬆，腦壓就不會一直處在臨界點 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·醫警告：「起床後這4個動作」恐害你中風與心梗！ 排便最好常春月刊 ・ 23 小時前
批披薩店老闆道歉「是假的」！名醫力挺台灣遊客：永遠避開這類店
近來有16名台灣觀光客到義大利一家披薩店Pizza dal Pazzo用餐，因為只點了5份披薩、3杯啤酒，遭披薩店老闆公審，掀起軒然大波，披薩店老闆也為此道歉。對此，醫師姜冠宇認為，若老闆不滿，第一時間應該選擇溝通而非公審，直言該名老闆的道歉是假的，也會請周邊親友避開這類店家。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前