遭爆性騷！館長否認爆料 館粉力挺暴衝斗內

▲桃園市議員「村長」詹江村力挺「館長」陳之漢。（圖／取自詹江村臉書）

[NOWnews今日新聞] 網紅「館長」陳之漢近日遭3名資深員工接連爆料，指控他涉及性騷擾及多項不當行為，而館長昨（16）日晚間再直播否認所有指控，並反爆料把這3員工當爹在養。對此，桃園市議員「村長」詹江村認為，館粉的黏著度不是外界想的那麼簡單，館長近日的直播證明，館粉不但沒有被影響，反而大筆大筆的「斗內」如雪花般飛進館長口袋。

館長遭爆料性騷擾員工小偉，他否認指控，昨晚更再開直播怒喊：「你們現在離開公司，不然我就報警抓人，直接開除掉！」更心寒直言：「簡直把他們3個當作爹在養，我受不了了、真的看破了。」

針對這次館長被爆醜聞，不少館粉相挺，詹江村也發文表示，爆館長料的人會吐血，浴火鳳凰展翅高飛，吃瓜的民進黨你們失望了，館粉的黏著度，不是你們想的那麼簡單，館長15日的直播證明，館粉不但沒有被影響，反而大筆大筆的斗內，如雪花般飛進館長口袋！

詹江村說，爆料者把館長做生意不好說的內心話說出來，但大家都是做生意的，不要只想蹭聲量，必須拿出真金實銀的合作方案。經過這次大難不死，館長未來在中國不管是代言，或者是任何生意上的合作方案，大家就不用再推敲，直接開門見山，務實談合作吧！

詹江村發文一出，底下大批支持者也紛紛留言表示：「綠媒本月主打館長，上上月是傅崐萁，上個月是狗仔昌，去年是柯P」、「因為爆料，剛訂了館長便當，用料很頂」、「笑死人，如果一個老闆問題那麼多，為什麼要跟他跟那麼久？然後最後爆料說人家的不是」、「他真的需要經營管理的專業人士輔佐」、「館長應該請村長去當商務顧問」等。

